Operska pevačica Dunja Vejzović objavila je da vraća titulu počasne građanke Grada Raba, a u svom javnom obraćanju jasno je poručila da je reč o moralnoj odluci, jer je Marko Perković Tompson proglašen počasnim građaninom tog grada.

- S osećajem duboke odgovornosti prema javnosti, prema ostrvu i Gradu Rabu te prema vrednostima koje sam tokom celog života nastojala da živim i zastupam, vraćam titulu počasne građanke grada Raba - napisala je na početku objave.

Podsetila je i zbog čega je sama dobila to priznanje. Kako je navela, reč je o godinama rada na jačanju kulturnog života ostrva i grada.

- Priznanje sam dobila zbog nastojanja da podstaknem intenziviranje kulturnog života: dovođenjem svetskih umetnika u grad, organizacijom koncerata važnih hrvatskih orkestara kakvih nema na drugim ostrvima, pokretanjem akcija očuvanja baštine i drugim inicijativama - poručila je pevačica.

- Ta moja dugogodišnja nastojanja usmerena na razvoj i prosperitet Raba, zbog kojih sam i dobila ovo priznanje, po mom su mišljenju u suprotnosti s razlozima dodele priznanja ovogodišnjem laureatu - odnosno s pobudama koje su dovele do izbora M. P. Tompsona - usko shvaćena nacionalnost pod nazivom domoljublja - objasnila je Dunja.

Posebno je naglasila i vlastito poimanje domoljublja, koje, kako kaže, ne vidi kao pitanje parole ili isključivosti, nego kao etičku kategoriju.

- Za mene domoljublje nikada nije bilo pitanje parole, isključivosti ili ideološke demonstracije. Domoljublje je pre svega etička kategorija: ljubav prema zemlji izražena brigom za njenu kulturu, za dostojanstvo svakog čoveka, nezavisno o pripadnosti naciji, za istorijsku odgovornost i za vrednosti humanizma. Ovde ne mogu da ćutim. Gestom vraćanja titule želim da podignem glas i radije budem obična građanka ili čak samo gošća ovog grada i ostrva istakla je Dunja.

Na kraju je posebno istakla da vraćanje titule ne znači odbacivanje Raba. Upravo suprotno, poručila je da taj čin vidi kao izraz poštovanja i ljubavi prema gradu i ostrvu s kojim ostaje trajno povezana.

- Ovaj čin nije čin odbacivanja Raba - naprotiv. To je čin poštovanja i ljubavi i prema gradu i ostrvu kojima ostajem duboko privržena, prema njegovim ljudima i prema ideji Hrvatske kakvu želim da volim i stvaram: otvorenu, kulturnu, dostojanstvenu i moralno odgovornu - poručila je Vejzovićeva.

- Rab ostaje deo mog srca. Titulu vraćam, ali povezanost s ostrvom, njegovom lepotom i ljudima ostaje trajna - zaključila je pevačica.

Ko je Dunja Vejzović?

Dunja Vejzović je hrvatska operska pevačica rođena u Zagrebu 20. oktobra 1943. Studirala je grafiku na Likovnoj akademiji, a potom pevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Na operskoj sceni prvi put je nastupila 1968, a profesionalno je debitovala 1970. u zagrebačkoj Operi.

Najpoznatija je po velikoj međunarodnoj karijeri u evropskim operskim kućama, naročito u Wagnerovom i drugom zahtevnom repertoaru. U biografskim izvorima navodi se da je nastupala s uglednim dirigentima poput Herberta fon Karajana, Zubina Mehte, Karlosa Klajbera i Nikole Harnonkura.

