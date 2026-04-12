Čuvena pevačica Zorica Brunclik se povukla iz javnosti zbog zdravstvenih problema, a već mesecima niko ne govori otvoreno o njenom stanju.

Dok svi željno iščekuju da se Zorica vrati poslovnim obavezama po oporavku, njen sin Đorđe Tutić je pokazao delić atmosfere iz porodične vile u Krnjači.

Na ovom prizoru možemo videti da je u dnevnoj sobi upaljen kamin, dok se na velikom ekranu prikazuju motivi vezani za Vaskrs, od uskršnjeg zeke, pa sve do jaja.

"Dolaze iz bolnice da je previjaju"

Podsetimo, za Alo se oglasila Lepa Lukić koja je govorila o stanju svoje prijateljice.

- Rekla mi je da se vraća, ona je mene zvala kada je izašla iz bolnice i rekla mi je to. Dobro je sada, dolaze kod nje kući iz bolnice da je previjaju, rekla mi je da joj je pao imunitet malo, još malo da se oporavi i krajem aprila se vraća na snimanja - rekla nam je Lepa.

