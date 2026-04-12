O rodnoj kući pevača Dobrivoja Topalovića, koji je preminuo 2020. godine, mnogo se spekulisalo, a ona ni dan danas nema stalnih stanara.



Nakon što je Dobrivoje preminuo nakon teške bolesti, njegova rodna kuća u selu Preljina kod Čačka ostala je prazna.

Svakog septembra se u čast ovog umetnika u dvorištu lokalne osnovne škole održava pevačka smotra pod nazivom "Dani Preljine".

Dobrivoje Topalović je svoje poslednje dane proveo sa suprugom upravo u rodnoj kući u Preljini, gde je polako privodio kraju svoju pevačku karijeru. Vreme je provodio uživajući u odmoru sa porodicom, druženju sa unukom i održavanju imanja. Na terasi na kojoj je leti voleo da sedi i pije hladnu rakiju, i dalje stoje njegove papuče kao tužan podsetnik na pevača. Topalović je za života često naglašavao prednosti života na selu, tvrdeći da su ljudi koji su ceo život proveli u gradu "hendikepirani" u poređenju sa onima sa sela, što je po njegovom mišljenju posebno izraženo tokom velikih ekonomskih kriza. Verovao je da se na selu uvek može preživeti i u najtežim vremenima, dok "u gradu glad brzo pokuca na vrata".

Meštani su progovorili šta se u Preljini dešava nakon njegove smrti.

- Naišli ste na pravog čoveka, koji će vam sve ispričati o našem Dolu. Mnogo je voleo da dolazi ovde u kafanu i da igra domine. Kocka mu je bila veliki porok. Obožavao je da popije rakijicu, pivo nije voleo. Dole je naš idol, simbol Preljine. Naš jedini pevač koji je otišao odavde i uspeo u belom svetu. Dobrivoje je držao gore na svom imanju i ovce jedno vreme, pa sam mu kosio livadu i balirao. Imao je dosta zemlje. Plaćao mi je sve to redovno, do jedno godinu dana pred smrt. Onda je to izdao nekom čoveku iz komšiluka na kraju. Bili smo jako bliski, iako je bio dosta stariji od mene. Poslednjih dana pred smrt nisam ga viđao, ali smo svi znali da je loše i pitanje dana je bilo kada će preminuti - rekao je grobar koji je poznavao Topalovića, a sve je potvrdila i konobarica, kojoj je takođe ostao u najlepšem sećanju.

Pevačeva porodica ne živi u Preljini

- Njegova supruga, ćerka i unuk ne žive ovde. Oni su u Beogradu, a ovde dođu početkom juna, pred pomen Dobrivoju. Budu tu oko mesec dana i onda dođu u septembru na njegov rođendan, kad je pevačka smotra Dani Preljine njemu u čast, u dvorištu osnovne škole. Ana Bekuta, Vera Matović, njegov kum Miroslav Ilić, Radiša Urošević, Miša Mijatović, Aca i Bilja Ilić tad redovno dođu i ispoštuju ga, celo selo bude tu. Ja se uvek javim njegovima kad dođu - istakao je meštanin.

- Preljina je sad zamrla. Ovde u Preljini je pevao poslednjih godina na svadbama, ljudi su ga zvali redovno. Čak sam čuo i da je išao u Australiju pod stare dane. Zvali su ga naši ljudi koji tamo žive da im peva na slavljima - objasnio je sagovornik.

Kuća gde je živeo Dobrivoje Topalović na prodaju?

- Priča se da će njegovi da prodaju ove kuće i imanje. Sad ima jedan dečko koji mu održava to imanje, dali su tu zemlju, pa onda rade pod kiriju od 100 evra. Nije zaraslo u korov i ne propada toliko, to je važno. Sve je onako kako je bilo dok je on bio tu. Ima ovde sigurno tri hektara zemlje. Tu je sedeo leti na terasi, uživao je u hladnoj rakijici. Evo i njegove papuče, tuga - istakao je sagovornik Dragan za Kurir .

