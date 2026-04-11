Telo Britanke Ane Florens Rid (22) pronađeno je u luksuznom hotelu u Švajcarskoj, a lisice na ruke stavljene su njenom dečku.

Devojka je po sebi imala modrice i podlive, a smrt je nstala usled gušenja. Međutim, ceo ovaj slučaj iz 2019. godine dobio je pravi preokret, kada se navodilo da je devojka preminula zapravo zbog povreda nastalih zbog grubog sek*a.

Kako navode strani mediji, devojka je pronađena mrtva u toaletu hotelske sobe u švajcarskom gradu Lorkanu.

Gosti i osoblje hotela pozvali su policiju nakon što su čuli snažno vrištanje iz sobe u kojoj je devojka bila smeštena sa svojim 29-godišnjim dečkom iz Nemačke.

- Dvedesetdevetogodišnji Nemac je uhapšen i sproveden je u policiju, gde je rekao da je Ana umrla jer je se*s krenuo po zlu - rekao je izvor tada.

Devojka je pronađena mrtva sa manjim prelomima i posekotinama na telu, a iz policije su izjavili da je najverovatnije umrla od gušenja.

Mladić je ipak bio zadržan i optužen je za ubistvo.

- Bio je to nesrećan slučaj. On je istrčao iz sobe i potražio lekara u hotelu. Dogodilo se u sobi tako da nema svedoka - rekao je njegov advokat.

Međutim uhapšeni Nemac nije naišao na razumevanje, prijatelji devojke su ga osuđivali a njegov izgled se opisivao kao jeziv - bio je ćelav i istetovoran i radio je kao izbacivač, dok je ona bila ćerka multimilijardera.Preminula je zapravo na letovanju koje joj je poklonio otac. Nije poznato kako se završio postupak.

