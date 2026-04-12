Arena Premium 1
06.00 Fudbal Engleska liga: Arsenal - Bornmut
08.00 Fudbal Italijanska liga: Milan - Udineze
10.00 Fudbal Španska liga: Sevilja - Atletiko
12.30 Košarka Španska liga: Unikaha - Valensija
15.00 Fudbal Engleska liga: Kristal palas - Njukasl
17.00 Košarka ABA liga: Cedevita Olimpija - Partizan
19.00 Fudbal Portugalska liga: Benfika - Nacional
21.15 Košarka Evroliga: Makabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv
00.00 Košarka NBA: Boston – Orlando
02.30 Košarka NBA: San Antonio – Denver
Arena Premium 2
10.00 Rukomet Bundesliga: Ajzenah - Burgdorf
11.30 Rukomet Bundesliga: RNL - Flenzburg
13.00 Fudbal Ruska liga: CSKA - Soči
15.00 Fudbal Engleska liga: Notingem Forest - Aston Vila
17.30 Fudbal Engleska liga: Čelsi - Mančester siti
19.30 Fudbal UEFA Liga Evrope: magazin ep. 17
20.45 Fudbal Italijanska liga: Komo - Inter
23.00 Košarka: Cedevita Olimpija - Partizan
Eurosport 1
06.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 6
07.35 Magazin: Trail
07.50 Atletika: Pariz, Maraton
10.30 Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, muškarci
17.00 Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, žene
18.45 Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes
19.15 Atletika: Pariz, Maraton
21.00 Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, muškarci
23.00 Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, žene
