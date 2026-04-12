O životu Vasilije Radojčić ne zna se mnogo, ali je ona sama u jednom od intervjua priznala da je izgubila svoju najveću ljubav, supruga Milana, kao i da se od toga nikada nije potpuno oporavila.

Iako je preminula pre više od decenije, njene pesme i dalje su nezaobilazne na veseljima, a među najpoznatijim hitovima nalaze se i numere "Dimitrijo, sine Mitre“, "Veseli se kućni domaćine“, "Mito, bekrijo“, "Ajde Jano, kolo da igramo“, "Jel’ ti žao što se rastajemo“ i mnoge druge.

- Suprug Milan mi je umro pre šest godina, a čini mi se da je to bilo juče, još tugujem za njim... Povredile su me i kolege muzičari, estradnu penziju nisam dobila iako sam nekoliko puta podnosila zahtev. Kada je penzija izglasana, trebalo je da je prvi dobijemo Cune i ja. On je penziju dobio, mene su zaobišli iako važim za pevačicu koja ima najviše snimljenih pesama u fonoteci Radio Beograda. Nedavno sam za PGP RTS snimila 60 antologijskih pesama, obećali su da će mi objaviti trostruki album, a onda su desetak mojih pesama strpali u nekakav zajednički muzički projekat za koji još ne znam šta predstavlja. Kako da pevam kada mi se plače - rekla je Vasilija u jednom intervjuu davne 1980. godine i prisetila se trenutka kada je prvi put srela ljubav svog života, bubnjara Milana Đorđevića.

- Sećam se da sam Milana prvi put ugledala kako izlazi iz kafane "Mornar" u centru Beograda. Bila sam s druge strane ulice, oči su mi se bukvalno zalepile za tog muškarca, a nisam znala ni ko je ni šta radi. Umalo se nisam srušila kada sam krenula sa orkestrom Dušana Radetića na turneju po Bugarskoj i tako saznala da je Milan član Duškovog benda. Milan i ja smo se spanđali na toj turneji i više se nismo razvajali. On je kasnije postao muzički urednik produkcije gramofonskih ploča Radio Beograda, a ja pevačica. Rodila sam mu ćerku Mirjanu koja je sada devojka - pričala je Vasilija tih godina. Iza sebe je ostavila veliki broj pesama, kao što su "Dimitrijo, sine Mitre", "Veseli se kućni domaćine", "Moj Milane kad u vojsku pođeš", "Na Uskrs sam se rodila", "Mito, bekrijo", "Ajde Jano, kolo da igramo", "Jel' ti žao što se rastajemo", "Zapevala sojka ptica" i mnoge druge.



Preminula je pre devet godina u 76. godini života. Njeno telo je kremirano i po njenoj želji pepeo je posut po Vrtu Sećanja koji je deo Novog Groblja.

