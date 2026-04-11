Premijer lažne države Kosovo Aljbin Kurti (koga Nova bez ikakve zadrške naziva premijerom Kosova) izjavio je tokom Londonske konferenciji o odbrani da je Srbija "posrednik Rusije i da je postavila 48 operativnih baza oko granica Kosova", kao i da "Kremlj ima kancelariju u okviru Ministarstva odbrane u Beogradu", prenosi lažovska Nova pisanje albanskih medija.

"Nema razloga za veliko opuštanje, takoreći, jer je Srbija 'posrednik' Rusije i postoji 48 operativnih baza oko granice moje zemlje. Sve se nalaze u onome što se naziva NATO bezbednosna zona. Kremlj ima kancelariju u okviru Ministarstva odbrane Srbije, u Beogradu, a regionalni centri Rusije danas i Sputnjika za Balkan su u Srbiji", tvrdi Kurti.

Podsećamo, prethodno je Politiko pisao kako bi Srbija "mogla da izgubi do 1,5 milijardi evra sredstava EU zbog približavanja Rusiji".

Jasan je plan blokadera, regionalnih i zapadnih obaveštajnih službi i tajkuna:

Po svaku cenu udariti na Vučića, kako bi ga sklonili s vlasti, a onda bi Srbiju preuzeli oni koji bi uveli sankcije Rusiji i priznali lažnu državu Kosovo.

Narode, vodi računa! Naslov o demokratiji, ljudskim pravima, a onda se to sve lepo rastumači i dođemo do istine:

Slede najteži do sada pritisci na predsednika Srbije Aleksandra Vučića da uvede sankcije Rusiji, da protera ruske medije, da se odrekne jeftinog ruskog gasa...

Vučić ne pristaje na sve to jer brine o svom narodu - ali se zato blokaderi nude da to urade, a sve pod maskom da se bore za ljudska prava, demokratiju, slobodu govora!

