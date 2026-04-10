Muzičku zvezdu Zoricu Brunclik, ne viđamo na malim ekranima od početka februara meseca, a suprug Miroljub Aranđelović Kemiš tek pre nekoliko dana otkrio je da je Zoričino zdravlje u redu, te da se posle operacije oporavlja i ide na bolje, a njen povratak u fotelju Pinkovih zvezda je neizvestan.

I dok čekamo da se muzička zvezda vrati u fotelji, na društvenoj mreži TikTok ponovo je viralan snimak iz doma u Krnjači nastao za Vaskrs prošle godine, a na kome smo mogli da vidimo estradni par u prazničnom izdanju.

Na veliki hrišćanski praznik Vaskrs, najpoznatiji muzički par obratio se vernicima i svima poželeo srećan praznik, a potom je, pred kamerama, usledilo i običaj kucanja sa jajima.

- Svima koji slave Uskrs danas - rekla je Zorica, a onda se Kemiš nadovezao:

- Sreću, zdravlje i da lepo provedu praznik sa prijateljima i familijom.

Pevačica i harmonikaš pokazali su i svoje rajfove u obliku zeke i jajeta, a potom su se Zorica Brunclik i Miroljub kuckali jajima, a pobedu je odnela pevačica.

Njihov veseli praznični ritual završio se smehom, a fanovi na mrežama su poludeli: "Najlepši par domaće scene", "Zorica pobedila, kao i uvek".

BONUS VIDEO: