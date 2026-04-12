Braća Nikola Rokvić i Marko Rokvić ponovo su dospelI u centar pažnje i to zahvaljujući popularnom kvizu Slagalica.

Na društvenim mrežama osvanula je fotografija koja je odmah privukla veliku pažnju, a na kojoj se vidi kako su njihova imena završila u jednoj od igara u čuvenoj „Slagalici“.

"Batke, izašli smo u skočku" - napisao je Marko, što je Nikola odmah objavio na svom profilu na Instagramu.

Ovaj detalj oduševio je fanove, koji su komentarisali kako su braća Rokvić postala deo kultnog kviza koji generacije prate.

Već su ih pominjali u popularnom Kvizu

Rokvić je trenutak iz "Slagalice" zabeležio i objavio fotografiju na svom Instagramu.

- Koje je prezime pevača Marinka, njegovih sinova Nikole i Marka kao i fiktivnog pevača Radivoja iz pesme grupe "Ateist Rep"? - glasilo je pitanje postavljeno takmičarima.

- Sad mogu da umrem - napisao je šaljivo Marko .

