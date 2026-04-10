Pevačica Zorica Brunclik prošla je kroz težak period i zdravlje joj je bilo izuzetno ugroženo, te je zbog toga morala da otkaže sve posloven obaveze. Na svu sreću, muzička zvezda se oporavlja, a njen povratak u fotelju Pinkovih zvezda sve je bliži i bliži.

Međutim, u moru svih onih koji su joj poželeli brzo ozdravljenje, izjava Saške Karan, sada je zgrozila javnost.

- Nikome ne želim zlo, jer niko od nas ne zna šta nas u životu može snaći danas, sutra, prekosutra... itd... Ali, ko je šta radio i kako je radio, neka mu Bog vrati, rekla sam sve - poručila je ona za "Hype".

Njena izjava izazvala je gnev javnosti.

"Jel moguće da ova žena ne zna kad šta treba da kaže", "zašto je ovo rekla", "Bog ne kažnjava, on je milostiv", redjali su se komentari.

Pevači videli Zoricu

Jelena Karleuša je otkrila da se videla sa Zoricom na video pozivu, te da izgleda prelepo.

- Videli smo se juče na video pozivu, i jako je lepo izgledala. Jedva čekam da se vrati i želim joj brzo ozdravljenje. Ona zaslužuje sve najbolje i da se vrati, jer ovo takmičenje nije isto bez nje. Kemiš je super lik, ali on nije neko ko je decenijama ispred kamera, to je ona.

Jelena je otkrila i male detalje sa snimanja, da Kemiš svaki put zaplače kada neko od kandidata peva pesmu Zorice Brunclik.

- Ne, ne. Oni su sve vreme u dosluhu kada je reč o žiriranju, oni su možda i najlepša ljubavna priča na ovim prostorima jer ja to nisam videla, da se neko toliko iskreno voli. Svaki put kada neko peva od takmičara pesmu od Zorice, Kemiš plače, to sam videla. Jako je to sve romantično, i tužno, i dirljivo. Kažem, nikad nisam videla toliku ljubav, on je toliko voli, ako je išta lepo moglo da se desi Zorici u životu, to je da ima jednog muškarca kao što je Kemiš. To bih poželela svakoj ženi, da je voli kao Kemiš Zoricu.

