U Srbiji se na Vaskrs očekuje hladno vreme, ponegde i sa slabim prizemnim mrazem, naročito u kotlinama i nižim predelima. Minimalne temperature kretaće se od 1 do 6 stepeni Celzijusa.

Tokom dana preovladavaće pretežno sunčano i osetno toplije vreme u odnosu na prethodne dane. U prepodnevnim satima mestimično se očekuje umerena oblačnost, ali bez padavina. Vetar će biti slab do umeren, istočnih pravaca.

Maksimalna dnevna temperatura na Vaskrs biće od 17 do 20 stepeni, što će obezbediti prijatno vreme za boravak napolju i praznične aktivnosti.

Vreme narednih dana

Od ponedeljka sledi promena vremena - biće promenljivo oblačno i postepeno toplije. U ponedeljak se zadržava suvo vreme, dok se od utorka očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

U košavskom području od ponedeljka će duvati umeren i jak jugoistočni vetar. Na jugu Banata, u Podunavlju i Pomoravlju očekuju se olujni udari vetra.

BONUS VIDEO