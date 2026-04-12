00.10 Superstar

Deset Božijih zapovesti

Ovo je priča o životu starozavetnog proroka Mojsija. Kada čuje za proročanstvo da će se pojaviti dete koje će postati novi princ Egipta, faraon izdaje naredbu da se ubiju sva novorođena muška deca. Međutim, jedno dete, sin jevrejskog roba po imenu Mojsije, uspeva da izbegne zlu sudbinu. Majka stavlja bebu u pletenu korpu i ostavlja je na obali Nila. Dete pronalazi faraonova kći. Uloge: Čarlton Heston, Jul Briner, En Bakster.

21.55 Superstar

Stradanje Isusovo

Stradanje Isusovo je film o poslednjih dvanaest sati života Isusa od Nazareta. Film počinje na Maslinovoj gori, gde se Isus molio nakon Poslednje Večere. Isus odoleva Sataninim iskušenjima. Izdan od strane Jude Iskariota, Isus biva uhapšen i vraćen među zidine Jerusalima gde ga vođe Fariseja optužuju za bogohuljenje, a njegovo suđenje završava osudom na smrt. Uloge: Džejms Kavizel, Maia Morgenstern, Monika Beluči, Rozalinda Čelentano, Hristo Šopov.

21.00 CINEMANIA

Kerol

Britansko-američka ljubavna filmska drama, koju je režirao Tod Hejns, nastala na osnovu romana „Cena soli“ Patriše Hajsmit, odigrava se u Njujorku 1952. Mlada fotografkinja upoznaje sredovečnu ženu koja prolazi kroz težak razvod i započinje ljubavnu vezu s njom. Uloge: Kejt Blančet, Runi Mara, Sara Polson.