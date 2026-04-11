Političar Čedomir Jovanović ove godine obeležava Uskrs u društvu svog dugogodišnjeg prijatelja Aleksandra Kosa i dece.

Dvojica prijatelja su otkrila kako izgleda njihova praznična idila.

- Uskrs beskrajno vezujem za decu, ali i za sebe u tim situacijama. Tada sam dete, ljutim se kad mi pukne jaje ili kad me neko prevari - iskren je bio političar.

Međutim, ovoga puta sreća nije bila na njegovoj strani, pošto je u kucanju kao apsolutni pobednik izašao njegov prijatelj Aleksandar Kos.

- Moje je pobedničko jaje. Čedo, izgubio si, žao mi je, poručio mu je Kos kroz smeh nakon prve runde - dodao je Kos.

Pravi smisao praznika

Osim toga, iskoristili su priliku da pošalju snažnu poruku o solidarnosti i pravom duhu Uskrsa. Političar je naglasio da praznici nisu samo razonoda, već i obaveza da se misli na druge.

- Ako možemo da pronađemo način da sve ovo što radimo bude korisno za još neko dete, da mu pomognemo, onda to ima pravi smisao. To je naša zajednička obaveza, poručio je Jovanović.

Inače, Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos doneli su odluku da započnu zajednički biznis u industriji mode. Kako je saopšteno, njih dvojica pokreću modnu liniju, za koju navode da je inspirisana globalnim modnim imperijama.

