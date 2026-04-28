Bivši političar Čedomir Jovanović objavio je prizor iz svog doma i pokazao kako započinje dan i sa kim provodi jutra.



Poslednih meseci zbog svog odnosa sa Aleksandrom Kosom, izaziva veliku pažnju javnosti, a njih dvojica gotovo svakodnevno na društvenim mrežama dele zanimljive situacije iz svog života.

Ovoga puta Čeda je otkrio da dan počinje radno na terasi stana, a da mu se vrlo brzo pridruže kućni ljubimci sa kojima uživa u maženju.

- Naša jutra… U 5 sam u prvim razgovorima (Singapur, Hong Kong, jutros Biskent), obavezno na terasi koja je na suprotnoj strani stana, jer svi (Luna, Đango, Snow, Aleks, trenutno i Mihajlo koji je stigao iz Londona) još sanjaju svoje snove, a ja u snove verujem i uvek ih čuvam. Dok u ketleru vri voda za čarobni crni čaj, stiže Luna svojim neodoljivim streč hodom u naš ritual u kojem uživamo kao da nam je prvi - čaj na stočiću, ja u fotelji a ona gde god želi na meni - napisao je Čeda Jovanović u opisu objave i dodao:

- Sve dok ne stigne Đango, svakog jutra jednako i ljut što je Luna prva i srećan što smo zajedno. Snow još spava, mislim da se Aleks probudio i svakog trenutka očekujem njegovo nasmejano "Dobro jutro", Mihajla ćemo svi čuvati jer dok on sanja kao da sanjamo i mi. I to je to jutro koje menja sve. Fotka je snimljena jutros nesto pre 7 - istakao je bivši političar.

Inače, Čedomiru Jovanoviću korona je ostavila ozbiljne posledice na plućima, a doktori su mu pre tri godine davali samo nekoliko nedelja života i čemu je nedavno govorio.

