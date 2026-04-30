Čedomir Jovanović je sa prijateljem Aleksandrom Kosom došao u Policijsku stanicu Savski venac kako bi dao izjavu o tuči koja se desila u jednom beogradskom kafiću.

Kako je istakao, smatra da će istina da ispliva na videlo budući da je, kako tvrdi, napadnut pred dosta svedoka usred bela dana.

- Dao sam izjavu i upoznao policiju sa svim okolnostima jučerašnjeg događaja, a sada po zakonu policija o svemu treba da obavesti tužilaštvo i sve koji su za to nadležni. Bilo bi dobro da se svi ponašaju u skladu sa zakonom, jer mi kičmu neće lomiti ni barabe, ni oni koji su se ponadali da će se sakrivanjem iza njihovih leđa obračunavati sa mnom. Ne može niko da preti mojoj deci i da nasrće na mene da bih ja na kraju završio u kafanskim obračunima sa ološem. Meni obezbeđenje ne treba i neću tako da hodam ulicom. Juče sam sa ćerkicom hteo da gledam seriju, a završio sam u situaciji u kojoj sam mogao da ostanem trajno invalid. Meni je zabranjeno da podignem više od 10 kilograma tereta, a nasrnuo je ološ na mene - rekao je Čeda, pa je otkrio šta će se dalje dešavati u okviru postupka:

- Dalje imamo advokate, policija je napravila izveštaj. Ne znam ko je sve to uradio, a tražili su da dođe i Aleksandar, iako on nije učestvovao u tom monologu i vređanju, ali je upoznao policiju sa svim što se desilo. Nisam se potukao oko ku*ve u tri ujutru, one rade svoj posao i bolje su od onog što sam juče doživeo jer me je napao ološ koji misli da srbuje jer meni lomi kičmu.

"Nisam isprovociran, ja sam napadnut"

Iako je advokat koji se sukobio sa Čedom rekao da je on pretrpeo napad, Čeda tvrdi da se distancirao kada su provokacije počele.

- Nisam isprovociran, ja sam napadnut. Prvo sam se sklonio, a onda na putu nazad napadnut od strane tog čoveka, on je nasrnuo na mene. Ne zanima me šta idioti o meni misle. Desi se meni da ljudi dobace, ali ovo je jedan ološ, a policija neka radi svoj posao. Umesto da danas radim nešto pametno, ja se vučem po policiji. Tražio sam da testiraju na sve. Bio je pijan, loče neku brlju u ćošku u nekom smradu - tvrdio je Jovanović.

Alo/Blic

BONUS VIDEO: