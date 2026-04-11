Glumica i voditeljka Nataša Aksentijević godinama je bila poznata po emisiji "DNK", a sada je otkrila kako gleda na taj period karijere i da li se kaje zbog izbora koje je napravila.



Povodom rada na emisiji, ističe da je u jednom trenutku bila gledanija od Lige šampiona.

- Apsolutno se ne kajem što sam radila na toj emisiji. Ako neko na nacionalnoj frekvenciji ima šer od 56 odsto i budu ga zvali po tome, neka mi kaže da li mu je krivo. U vreme Lige šampiona biti gledaniji predstavlja određeni uspeh, a kod nas se uspeh često malo osuđuje, posebno kada je reč o nečemu poput dokumentarnog rijalitija. Tu emisiju smo napravili tako da bude zabavna različitoj publici i postigli smo veliki uspeh. Ne vidim zašto bih se stidela toga - priznaje Nataša.

Govoreći o tome ko se može kajati, Nataša naglašava razliku između stvarnog uspeha i umišljenosti.

- Može da se kaje neko ko je bahat i umišljen, ko misli da je "Bogom dan", ali ja nisam velika pokojna Milena Dravić, nisam ni glumica velikih kapaciteta i nedodirljivih talenata. Nije me Bog dotakao kao Sergeja Trifunovića da bih bila bahata i govorila "neću".

Na kraju, Nataša otkriva kako je naučila da balansira karijeru i zadovoljstvo u poslu.

- Davnog sam shvatila da mogu da radim stvari koje plaćaju račune i u kojima uživam. Kada sam videla da u tome mogu biti dobra, zašto bih od toga odustala? Neću da čamim i čekam. Kada mi se bude igrao "Molijer", igraću ga kod kuće za decu - rekla je Nataša za Blic.

