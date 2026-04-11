Posada u sastavu Rida Vajzmana, Kristine Koh, Viktora Glovera i kanadskog astronauta Džeremija Hansena sletela je kapsulom Orion spejskraft u Tihi okean kod obale San Dijega u 20.07 po istočnom vremenu, nakon ponovnog ulaska u atmosferu koji je trajao gotovo 15 minuta, preneo je NBC.

Letelica je sletela uspravno uz pomoć tri padobrana, a spasilačke ekipe su brzo stigle na mesto spuštanja. Pre sletanja došlo je do šestominutnog prekida komunikacije sa Kontrolom misije u Džonson Spejs Centru, što je uobičajeni trenutak tokom prolaska kroz atmosferu.

Nakon provere bezbednosti, članovi posade su jedan po jedan napustili kapsulu i helikopterom su prebačeni na transportni brod američke mornarice "USS John P. Murtha", gde su obavili prve medicinske preglede.

Tokom misije astronauti su preleteli ukupno oko 1.126.540 kilometara i postavili novi rekord za najveću udaljenost koju su ljudi prešli od Zemlje - oko 406.769 kilometara, nadmašivši rekord posade misije Apolo 13.

Posada je takođe postala prva koja je letela pomoću NASA-ine rakete Spejs Lonč Sistem. Astronauti su tokom preleta snimili fotografije suprotne strane Meseca, uključujući kratersku topografiju, planine i drevne ravnice lave, što će pomoći naučnicima da bolje razumeju nastanak i razvoj Meseca.

Uspešan završetak misije predstavlja važan korak u okviru NASA-inog Artemis programa, koji ima za cilj povratak ljudi na Mesec. Agencija planira da misija Artemis III mission bude lansirana sredinom 2027. godine, dok je sledeće sletanje na Mesec predviđeno za 2028.

Povodom uspeha misije oglasio se i predsednik SAD Donald Tramp, koji je čestitao posadi na, kako je naveo, "spektakularnom putovanju i savršenom sletanju", dodajući da se raduje njihovom prijemu u Beloj kući i budućim misijama, uključujući i planove za let na Mars.