Neki od najpoznatijih holivudskih ličnosti slave pravoslavni Vaskrs, bilo zbog porekla, porodice ili ljubavi.



Dok se milioni ljudi spremaju za Vaskrs, ove svetske zvezde farbaju jaja, pale sveće i poštuju običaje kao i mi.

Dženifer Aniston

Slavna glumica grčkih korena praznik dočekuje sa puno poštovanja i ljubavi. Njen otac, poreklom sa Krita, vaspitao ju je u pravoslavnom duhu, a Dženifer Aniston i danas neguje te običaje.

Poznato je da daje priloge crkvama i često posećuje službe koje vodi Vaseljenska patrijaršija.

Kim Kardašijan

Najpoznatija starleta sveta ponosno ističe svoje jermensko poreklo. Iako javnost uglavnom zna za njene luksuzne proslave katoličkog Vaskrsa, Kim Kardašijan ne zaboravlja ni jermensku pravoslavnu tradiciju koju je nasledila od oca Roberta. Njena deca rastu uz obe strane duhovnog nasleđa.

Adrijana Lima

Bivša supruga Marka Jarića i nekadašnji Viktorijin anđeo, Adriana Lima i dalje neguje pravoslavne običaje koje je usvojila tokom braka sa srpskim košarkašem. Svake godine uz Božić, manekenka objavi i čestitke za pravoslavni Vaskrs, neretko i na srpskom jeziku.

Kristijan Bejl

Holivudski velikan Kristijan Bejl, poznat po ulozi Betmena, primio je pravoslavlje nakon što se oženio Sandrom Sibi Blažić, manekenkom srpskog porekla. Porodični običaji koje je nasledila njegova supruga postali su deo i njegovog života, pa Bejl redovno proslavlja praznike u pravoslavnom duhu.

Tom Henks

I oskarovac Tom Henks je zbog ljubavi zamenio veru. Kada se oženio glumicom Ritom Vilson, primio je pravoslavlje koje je deo njenog bugarsko-grčkog nasleđa. Njihov dom često odiše mirisom tamjana i prazničnom toplinom po pravoslavnim običajima.

Stana Katić

Zvezda serije "Castle" nikada nije zaboravila svoje korene. Iako rođena u Kanadi, Stana Katić i dalje neguje srpsku tradiciju, a Vaskrs proslavlja sa porodicom, uz jaja, pogaču i naravno: "Hristos vaskrse!"

Reper Vikend

Popularni reper Vikend, poznat po hitovima koji ruše rekorde, detinjstvo je proveo uz pravoslavne molitve. Odrastao uz majku i baku, često je prisustvovao liturgijama Etiopijske pravoslavne Tewahedo crkve, koja je i danas deo njegovog identiteta.

