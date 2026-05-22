Molitva svetom arhangelu Salatilu se čita petkom. Sv. Salatil znači molitvenik Božji (III Jezdra 5, 16).

Izobražava se sa licem i očima pognutim, a ruke držeći na prsima kao na molitvi.

MOLITA SVETOM ARHANGELU SALATILU

Sveti Arhangele Božiji Salatilo, daruj molitvu meni koji ti se molim, nauči me molitvi smirenoj, skrušenoj, usrdnoj i umilnoj. O veliki Arhangele Božiji Salatilo, ti se moliš Bogu za vernike, umoli dobrotu Njegovu za mene, da me izbavi od svih nevolja i iskušenja, bolesti, iznenadne smrti i muka večnih, te da me udostoji Carstva Nebeskog sa svima svetima u vekove vekova. Amin.