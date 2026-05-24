Majli Sajrus je primila je svoju zvezdu na holivudskoj Stazi slavnih, a tokom svečanosti podršku pružila joj je majka Tiš Sajrus, sestra Brendi Sajrus i saradnik Maks Morando.

Iako je njen otac Bili Rej Sajrus bio odsutan na ovaj veliki dan, Majli mu je uputila mu dirljivu posvetu u svom govoru.

„Mojoj porodici, mojoj budućoj porodici, roditeljima, mojoj mami, mojoj braći i sestrama, mojim prijateljima, mojim saradnicima, hvala vam što volite i podržavate ne samo izbore koje donosim, ​​već i moje strahove, a zatim se suočavate sa njima zajedno sa mnom“, rekla je pevačica sa suzama u očima.



„Danas je nešto što nikada neću zaboraviti i što ću uvek negovati. Mnogo vas sve volim, hvala vam“, zaključila je, pre nego što je stavila naočare za sunce da pokrije oči.

Na ceremoniji, Sajrus su se pridružile mama Tiš Sajrus, njena sestra Brendi Sajrus i verenik Maks Morando. Prijateljice Donatela Versaće i Anja Tejlor-Džoj takođe su bile prisutne na događaju i održale govore. Tata Bili Rej Sajrus nije prisustvovao ceremoniji.

„Ono što mi se čini tako posebnim kod ove zvezde jeste to što je akumulacija posvećenosti. Zvezda nije nešto što dobijate tek tako. To nije nešto što možete da jurite ili sakupljate. To nije nešto zbog čega pravite sledeći album“, nastavila je, dodajući da je „žestoka, zabavna i sjajna“.

„Kada sam kao mala devojčica prvi put došla u Los Anđeles iz Nešvila, moja porodica bi odsedala u hotelu na Holivud bulevaru, a ja bih išla u kasne noćne šetnje sa tatom kada ga niko ne bi prepoznao“, napisala je Majli, uz snimak muzičkog spota za svoju pesmu „Walk of Fame“.

„Ovaj trenutak će živeti zauvek, hvala svima u mom životu koji su to omogućili. Zahvalna sam što delim ovu zvezdu sa vama.“, dodala je slavna pevačica.



Dva meseca pre ceremonije dodele zvezde, Sajrus je proslavila 20. godišnjicu serije "Hana Montana", u kojoj je debitovala 2006. godine.

Specijalna emisija povodom 20. godišnjice Hane Montane sadržala je detaljne intervjue sa Majli Sajrus o detaljima iza kulisa serije, iznenadnim gostovanjima, pa čak i izvođenje njene nove pesme „Younger You“, piše People.