Dečja internet zvezda i kreator popularnog edukativnog programa Danijel Kolman, poznat kao Danny Go, oglasio se na Instagramu i saopštio potresnu vest da je njegov 14-godišnji sin Ajzak preminuo nakon borbe sa rakom usne duplje u trećem stadijumu.

U emotivnoj objavi, Kolman je izrazio bol zbog gubitka sina, ističući da je Ajzak tokom celog lečenja pokazivao izuzetnu snagu i hrabrost uprkos teškoj bolesti.

- O moj slatki dečače. Toliko toga želim da kažem, ali još ne znam kako. Već mi jako nedostaješ i bol u mom srcu je veći nego što mogu da podnesem. Ali gledajući hiljade fotografija i snimaka ove nedelje, ispunjen sam i ogromnim ponosom. Tvojih 14 godina bilo je puno izazova, ali si ih sve savladao neverovatnom snagom i nekako si zadržao svoju prepoznatljivu radost uprkos svemu. Imao si poseban sjaj, Ajzaku! Sećanje na to koliko si bio voljen i koliko je tvoj život bio ispunjen mi daje utehu. Biti tvoj otac bila je najveća čast u životu. Ponosan sam na tebe i voliću te zauvek. Počivaj mirno, sine - napisao je vidno slomljen i neutešan.

Porodici su u međuvremenu pristigle brojne poruke podrške, a među njima i poruka poznate edukatorke i jutjuberke Rejčel, koja je pozvala pratioce da upute reči utehe porodici Kolman.

- Zdravo, divna zajednico roditelja i staratelja. Molim vas da pošaljete mnogo ljubavi, misli i molitvi Deniju Gou i njegovoj predivnoj porodici. Veoma nam je žao zbog njihovog gubitka - navela je ona.

Otkazao turneju nakon tragedije

On je ranije otkrio da je njegov sin bolovao od Fanconijeve anemije, retkog naslednog oboljenja koje utiče na koštanu srž i povećava rizik od razvoja malignih bolesti.

Tokom lečenja uočeni su i dodatni zdravstveni problemi, uključujući promene na mozgu i neurološke komplikacije.

U januaru je saopšteno da je Ajzak bio podvrgnut operaciji uklanjanja tumora, pri čemu su odstranjeni deo zuba i tkiva usne duplje, nakon čega je bolest napredovala do trećeg stadijuma.

Zbog teške porodične situacije, otkazao je planiranu turneju za 2026. godinu kako bi se u potpunosti posvetio svojoj porodici.