U Velikoj Britaniji meteorolozi su za ovaj vikend predvideli rekordno visoke temperature, posebno na jugu zemlje, a predviđaju se temperature od čak 33 stepeni Celzijusa.

Najviša temperatura ikada zabeležena u maju iznosila je 32,8 stepeni, što se dogodilo u tri odvojena navrata, piše Skaj njuz.

Pognostičar Ejdan MekGivern iz meteorološke službe Met Ofis rekao je da se posebno visoke temperature očekuju u nedelju i ponedeljak.

Pomoćnik komesara vatrogasne službe, Pol Mekort, upozorio je građane da ako koriste roštilj napolju budu sigurni da su ga postavili na ravnom tlu i dalje od zapaljivih objekata poput ograda, šupa i drveća, ali da budu oprezni i prilikom kupanja u rekama i jezerima.

"Većina vodenih površina u Londonu ostaje veoma hladna i temperatura vode može da bude ispod 16 stepeni", upozorio je on.

Vatrogasna služba je takođe upozorila da bi veoma toplo vreme moglo da dovede do šumskih požara i pozvao ljude da budu oprezni sa opušcima cigareta i pirotehničkim sredstvima.

Tokom talasa ekstremnih vrućina 2022. godine, u Londonu je izbilo više od 80 šumskih požara.