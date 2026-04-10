Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na komentar evroposlanice Irene Joveve povodom teksta koji je objavio Politiko, a u kojem se navodi da "Evropska komisija razmatra da Srbiji uskrati do 1,5 milijardi evra".

Brnabić je na mreži "iks" navela:

"Nisam baš siguran kada je Irena Joveva dobila srpsko državljanstvo i pravo glasa u Srbiji? Nije? Onda nema apsolutno nikakvo pravo da poziva na promene u Srbiji. Isto kao što ja nemam pravo da pozivam na promenu vlasti ili izabrane vlade u Sloveniji. Dakle - pokažite malo poštovanja, prestanite da se mešate u naša unutrašnja pitanja, povucite se i bavite se svojom državom.

S druge strane - pod vođstvom Aleksandra Vučića, Srbija je zabeležila pad nezaposlenosti sa 26 posto na osam posto, zaposleno je više od 600.000 ljudi, prosečna neto plata porasla je sa približno 330 evra na 1.050 evra, izgrađeno je više od 600 kilometara autoputeva, mediji poput N1 počeli su da rade u Srbiji zahvaljujući zakonima koje je donela njegova vlada, nijedan medij nije zabranjen niti ugašen, uvedena je e-Uprava radi povećanja transparentnosti, uspostavljen je Jedinstveni birački spisak koji ranije nismo imali (kako bi se unapredili izborni uslovi i povećalo poverenje birača), promenjen je Ustav u saradnji sa Venecijanskom komisijom radi jačanja nezavisnosti pravosuđa, potpisan je Prvi sporazum o normalizaciji odnosa sa Prištinom, koji Priština do danas nije sprovela (a EU nije mnogo pomogla, iako je trebalo da garantuje njegovu primenu) - da navedemo samo neke stvari.

Ali, ponovo, ono što građani Srbije žele i zaslužuju odlučiće upravo građani Srbije. Želimo vama i Sloveniji sve najbolje.", poručila je Ana Brnabić.









Podsetimo, Politiko je objavio da "Srbiji preti gubitak do 1,5 milijardi evra iz fondova EU, dok Evropska komisija razmatra obustavu finansiranja zbog demokratskog nazadovanja i bliskih veza zemlje sa Rusijom".

Kako se navodi u tekstu "Politika" koji zauzima centralnu najavu na njihovoj naslovnoj strani, Srbija nije članica EU, ali s obzirom na to da je "pregovore o pristupanju započela 2014. godine, ima pravo na sredstva i bespovratnu pomoć kako bi sprovela zakonske reforme".







