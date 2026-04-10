Pevačica Zorica Erić potkačila je muzičku legendu Vesnu Zmijanac zbog njenog ponašanja na nastupima, poručivši joj da treba da se penzioniše.

Nakon što se pojavio Vesnin snimak, Zorici je zasmetalo što njena koleginica dok peva, sedi i drži cigaretu, nazivajući to "najnižim oblikom nekulture i nepoštovanja publike".

Na društvenim mrežama poručila je da da bi Zmijančeva, koja je na estradi već 50 godina, trebalo "dostojanstveno da se penzioniše", a posebno je osudila fanove koji pevačicu brane argumentima da je bolesna i operisana.

Međutim, ni Vesna njoj nije ostala dužna, te joj je u svom stilu odgovorila.

- Nisam videla šta je ona komentarisala, niti me zanima. Žena sam boem i mogu sve, može mi se. Brena još otkad sedi na stolici i peva. Pa ne mogu ja samo da stojim četiri sata tamo, to je kafana. Bilo je jako veselo i lepo, ljudi su uživali, to je najbitnije - poručila je Vesna Zmijanac.

Na Zoričine opaske da treba da ode u penziju, Vesna je imala samo kratak i jasan odgovor:

- U penziji sam, odavno - istakla je pevačica.

Podsetimo, Zorica je oštro komentarisala gest Vesne Zmijanac na nastupu i tom prilikom napisala:

- Niko ništa, pijana tetka. Morž - napisala je pevačica u opisu, pa dodala:

- Da nekome slučajno ne padne na pamet da mi palam*di po inboksu kako je Vesna legenda i da njoj sve može. E, ne može! Ne može i tačka. Ovo je najniži oblik nekulture i nepoštovanja publike koja pritom otpeva više od pola njenog nastupa jer ona ne može da zine više. Neka se gospođa pomiri s tim da ne može više i dostojanstveno se penzioniše. Posebno me iritira kada mi neko kaže da je bolesna, operisana… i? Sediš na bini, piješ i pušiš? - napisala je Erićeva.

