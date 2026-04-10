Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Čedomir Antić komentario je blokadersku koja je gostovala, ali nije želela da se predstavi u "Utisku nedelje" jer je ona "medij plenuma".

- Tako je bilo u Pol Potovoj Kambodži isto. Oni su smatrali da su svi ljudi koji su bili u prethodnom režimu, da treba da budu odstranjeni, a kad su ih pitali - pošto su to uglavnom bili stariji maloletnici, mlađi punoletnici – oni bi rekli: 'Pa Angkar je to naredio'. Dakle, kao i ovaj plenum, znači to je viša komanda naredila i tu nema šta da se raspravlja - rekao je profesor.

Podestimo, Srbija je dobila novi fenomen – goste u televizijskim studijima koji bez imena i identiteta iznose političke zahteve, ne otkrivajući ko su, uz objašnjenje da su samo posrednici jednog pokreta.

Potpuni je kuriozitet da imamo predstavnike neke političke snage koji se ne predstavljaju imenom i prezimenom, govorio je za Alo! sociolog Bojan Panaotović, komentarišući gostovanje plenumašice koja nije želela da se predstavi i gde je uporno ponavljala "Ja ovde ne nastupam pod svojim imenom i prezimenom, već sam medij".

On je istakao da "deca u predškolskoj ustanovi se uče od strane roditelja i vaspitača da se predstave, da kažu svoje ime i prezime kad razgovaraju sa nekim...". Panaotović je istakao za Alo! da bi blokaderi da vode državu, a da im se ne zna ime i prezime. Takođe, sociolog je istakao i licemerje blokadera koje su pokazali.

