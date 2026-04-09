Pevačica Stoja Novaković govorila je o kolegama, privatnom životu, ali i povlačenju sa estrade.

Kako je na sinoćnjem nastupu trebalo da među gostima bude i koleginica Jana Todorović, ona je otkrila kako će reagovati kada je bude videla, s obzirom na to da godinama kruži priča da nisu u dobrim odnosima.

Međutim, Stoja je istakla da joj je drago što će Jana večeras doći.

- Nikada se nismo ni svađale, barem se ja nisam svađala, a puno mi je srce što će večeras doći - rekla je pevačica, pa progovorila o Zorici Brunclik.

- Čula sam se sa Kemišem i nadam se najboljem. Kao što sam rekla i Kemišu, ona je jaka žena, zaista mislim da će to pregurati. Svakoga dana slušam njene pesme stare. Sami znate da je Zorica žena zmaj - istakla je Novakovićeva.

Za praznike ne radi

Kako pripreme za Vaskrs uveliko traju, Stoja priznaje da će najveći hrišćanski praznik provesti u krugu porodice.

- Vaskrsenje, nešto novo, nešto lepo. Pomirenje, treba zaboraviti šta je bilo... Za Božić i Uskrs ne radim, polako se već pripremam, biću sa decom. Svašta će se naći na trpezi, pečenje će biti sigurno - poručila je pevačica.

Osim toga, komentarisala je i snimak sa nedavnog nastupa Vesne Zmijanac, gde je pevačica na bini sedela, pušila cigaretu i pila piće.

- Vesna Zmijanac je boem. Zabole nju uvo za sve, zaista. Pravi je šmeker ženski. Još malo i ostavljam ja ovaj posao, došao je red da se odmorim. Nema šanse da ćete me videti da pevam u 60 godina. Kafane mi je preko glave, tada ću se odmarati, družiću se sa unucima, šetati, družiti sa psima... Zaslužila sam odmor. Koncert ne planiram, ali moj tim pokušava da me ubedi. Ne znam, nikada se ne zna. Mrzi me da se pripremam - priznala je Stoja pred okupljenim medijima.

