Pevačice Zorica Erić digla je ogromnu prašinu i pokrenula lavinu komentara na društvenim mrežama kada je udarila na stariju koleginicu Vesnu Zmijanac.

U prvoj svojoj objavi Zorica Erić je prikazala jedan snimak sa Vesninog nastupa, gde ona sedi u stolici, peva i puši. Erićeva je kao opis snimka stavila: "Niko ništa, pijana tetka: Morž".

U svojoj sledećoj objavi Zorica Erić bila je oštra i direktna, poručivši svima koji joj šalju poruke da ne želi da sluša opravdanja i hvalospeve na račun Vesne Zmijanac.

Kako tvrdi, publika na nastupima peva više od same pevačice, što je, po njenom mišljenju, jasan znak da više ne može da iznese nastup kako treba.

"Ne može da zine više"

Posebno ju je iznerviralo pravdanje da je Vesna bolesna i da je imala operacije, pa je postavila pitanje koje je mnoge šokiralo.

- Da nekome slučajno ne padne na pamet da mi palamudi po inboxu kako je Vesna legenda i da njoj sve može. E, ne može! Ne može i tačka. Ovo je najniži oblik nekulture i nepoštovanja publike koja pritom otpeva više od pola njenog nastupa jer ona ne može da zine više. Neka se gospođa pomiri s tim da ne može više i dostojanstveno se penzioniše. Posebno me iritira kada mi neko kaže da je bolesna, operisana… i? Sediš na bini, piješ i pušiš? - napisala je oštro pevačica.

