Voditeljka Lea Kiš je definitivno neko ko voli da uživa u životu, a sada je to ponovo i dokazala.

Naime, svoju oazu mira tokom letnjih dana pronašla je na obodu Beograda, na Avali.

- Moram da se pohvalim da je sve ovo osmislio moj suprug, s obzirom na to da je uložio mnogo truda i rada, ne smem da ga ne spomenem - započela je tada Lea Kiš dok je pokazivala balkon sa koga se pruža pogled na predivni bazen i prirodu.

- Stalno smo ovde, nema svrhe da budemo u gradu, pogotovo preko leta kada su velike vrućine. Ova terasa je, kao što vidite, sva u kamenu, podseća malo na morski ambijent. S obzirom na to da je moj suprug iz Herceg Novog, on je osmislio da ovo bude naše more nadomak Beograda, i mislim da je uspeo u tome. On brine o celom imanju i bašti. Večeri provodimo na terasi jer pirka vetar. Tokom dana smo u bazenu ili ručamo u konobi. Nije ovde kao u Beogradu da ne možeš da zaspiš od buke pre dva posle ponoći. Ovde sam u deset ušuškana - rekla je Lea.

Pored toga, voditeljka je pokazala i veštački potok.

- Ovaj potok je takođe osmislio i napravio Moma. U njemu čuvamo prave ribice. Sedneš pored, uzmeš knjigu ili pustiš muziku i osećaš da si daleko od svih problema, a da ne pričam o poslu, haosu u gradu - pričala je Lea kraj potoka, a onda nas odvodi do bazena i otkriva šta se tu dešava.

- Ono što je najatraktivnije u našem dvorištu je svakako bazen. Uglavnom Sarini prijatelji dolaze da uživaju kraj bazena. Ovde oni prave žurke, puštaju muziku, roštiljaju i uživaju maksimalno. I ja nemam ništa protiv, bazen i jeste za mlade. Nije nas vreme poslužilo, pa nismo izbacili sve što ide uz bazen, garniture, ležaljke, imamo i gumu u obliku flamingosa, pravi letnji ambijent! Ovde pored bazena se nalazi i šank - govorila je voditeljka.

- Kada ste na bazenu, ne morate da se maltretirate i da idete unutra kada vam nešto treba, ovde imamo i šporet i frižider, kuhinja vam nije potrebna. A kada ogladnimo, napravi moj suprug roštilj i onda dođemo u konobu na ručak - objašnjavala je Lea za Grand.

