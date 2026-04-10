Jovana Jeremić otvorila je dušu o svojim planovima za budućnost sa partnerom Milošem Stojanovićem Tigrom.

Iako o privatnom životu trenutno ne želi mnogo da govori, istakla je da će se o tome izjašnjavati tek kada je neki heroj oženi u crkvi.

- Kad se venčam u crkvi, ja se neću razvoditi, prosto sam takva - poručila je voditeljka, dodajući da veruje u Boga i da ono što on sastavi, niko ne treba da rastavi.

Njen izabranik Miloš, kako sama Jovana priznaje, ima ozbiljan potencijal i veruje da će njihovu priču izgurati do kraja.

- Nisam prosek i nikada ne mogu da budem prosečna. I za mene nisu prosečne stvari, jer ja nisam kao svaka druga devojka koju možete da sretnete na autobuskoj stanici, na pijaci ili bilo gde. Jedinstvena sam i, kao takva, volim da imam jedinstven i privilegovan tretman.To sam ja i nikad se više ni zbog koga neću spustiti, da bih bila na njegovom nivou - rekla je Jeremićka.

"Biće bogata svadba"

Sama ceremonija venčanja, kako zamišlja, biće daleko od klasičnih velikih veselja, jer voditeljka planira malu, ekskluzivnu i izuzetno skupu svadbu.

- Biće mala svadba, ekskluzivna i izuzetno skupa. Biće ograničenog karaktera, planiram da pozovem samo moje iskrene prijatelje i krem de la krem ljude, zato što sam shvatila da te velike svadbe ne služe ničemu. Jednostavno, ne želim da pravim od svog života rijaliti. Volim da ga gledam, naravno, ali ne želim da učestvujem u njemu, niti je to potrebno. Kad si ispunjen, to ti ne treba, niti želim da pravim ceremoniju za lažne ljude koji će tu da dolaze. Na želim ni da se ističem slavljima, jer ljudi koji se ističu slavljima nemaju šta drugo da ponude, a ja i te kako imam šta da ponudim - i moje uspehe, obrazovanje, karijeru i sve što sam stekla do sada - objasnila je Jovana, koja otkriva i da venčanica sigurno neće biti bela, već specifične boje šampanjca ili zlatno-krem, jer za sebe kaže da je "zlatna žena, zlatna devojka".

- Želim da vaskrsne sve što je zaspalo, da se rodi sve što nije i da procveta sve ono što je dugo bilo u pupoljku jer Vaskrs je. Evo, iz prve sam našla ovo jaje sa detelinom s četiri lista... Prvo, pa muško, za sreću! Muško! Eto šta želim za Vaskrs, da bude muško - govorila je Jovana Jeremić za Republiku.

