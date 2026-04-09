Predstavnica Grčke pri Ujedinjenim nacijama pozvala vlasti u Prištini da bez daljeg odlaganja nastave ka tom cilju

Stalna predstavnica Grčke pri Ujedinjenim nacijama Aglaja Balta izjavila je danas da ta zemlja podržava normalizaciju odnosa Beograda i Prištine i istakla da osnivanje Zajednice srpskih opština bez preduslova ostaje ključno za stabilnost severa AP KiM, kao i da predstavlja sastavni deo sporazuma koji moraju da budu u potpunosti sprovedeni.

Ona je na sednici Saveta bezbednosti UN pozvala vlasti u Prištini da bez daljeg odlaganja nastave ka tom cilju.

"Pozdravljamo rezultate nedavnih opštinskih izbora na KiM, sa širokim učešćem svih zajednica, posebno tranziciju vlasti u opštinama na severu, što je signaliziralo povratak kosovskih Srba u opštinske institucije prvi put od 2022. godine. Ovaj razvoj događaja predstavlja značajan korak ka inkluzivnom upravljanju", rekla je Balta.

Ona je istakla da institucije vladavine prava treba dalje ojačati i istakla važnost reintegracije Srba sudija, tužilaca i policajaca u pravosudne i organe za sprovođenje zakona u pokrajini.

"Grčka priznaje važnu ulogu KFOR-a u koordinaciji sa EULEKS-om i podržava nastavak njegovog mandata po potrebi u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti 1244, koja pruža pravni okvir za konačno političko rešenje između Srbije i Kosova. Ostajemo otvoreni za dijalog kako bismo istražili načine za poboljšanje efikasnosti i efektivnosti misije", rekla je ona.

Dodala je da ne postoji drugi održivi put za Beograd i Prištinu osim normalizacije njihovih bilateralnih odnosa u okviru utvrđenog okvira dijaloga uz posredstvo Evropske unije.

"Grčka ostaje u potpunosti angažovana u podršci naporima specijalnog predstavnika EU za dijalog između Beograda i Prištine, gospodina (Petera) Sorensena. Obe strane moraju da pojačaju svoje napore u ovom pravcu i uključe se u iskrene i konstruktivne pregovore za punu implementaciju Briselsko-Ohridskih sporazuma bez uslovljavanja.