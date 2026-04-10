Na magistralnom putu Novi Pazar - Raška, u blizini Banjske petlje, danas je došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali električni trotinet i automobil "folksvagen golf".

Prema najnovijim informacijama, jedna od dve devojčice koje su se nalazile na trotinetu podlegla je povredama. Reč je o šesnaestogodišnjoj devojčici koja je nakon nesreće zadobila teške, po život opasne povrede.

Kako se nezvanično saznaje, devojčica je bila u izuzetno teškom stanju i lekari su doneli odluku da ona hitno bude transportovana u veću zdravstvenu ustanovu. Ipak, uprkos naporima lekara, ona je podlegla povredama na putu do bolnice.

Druga devojčica je takođe povređena i zbrinuta u zdravstvenoj ustanovi u Novom Pazaru. Njeno stanje zasad nije poznato.

Automobilom novopazarskih registarskih oznaka upravljala je ženska osoba, a sve okolnosti ove tragedije biće utvrđene nakon uviđaja koji je u toku.

Zbog nezgode, saobraćaj na ovoj deonici puta bio je privremeno obustavljen, dok su na licu mesta intervenisali pripadnici policije i Hitne pomoći.

Alo/Trik/Informer

