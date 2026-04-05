Vesna Zmijanac se vratila u Beograd nakon nastupa koji je imala van granica naše zemlje, a uhvaćena je na aerodromu Nikola Tesla.
Tom prilikom je primećeno da otežano hoda, budući da ju je jedan dečko držao ispod ruke kako bi se lakše kretala.
Ipak, i pored vidljivih poteškoća Vesna je na pitanje kako se oseća odgovorila "savršeno".
- Strašno me umaraju letovi - rekla je ona nakon što je sletela iz Crne Gore.
Vesna je sa prijateljem pod ruku prvo ušla u lift, a onda i napustila aerodrom. Dok je čekala vozilo koje će je odvesti kući, jedna žena joj je prišla i pitala je da joj otpeva neku pesmu nasred ulice.
Pevačica nije uslišila njenu molbu, a onda se i prekrstila tri puta začuđena šta joj sve obožavatelji traže.
