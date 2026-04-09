Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je njegov govor na današnjoj sednici Saveta bezbednosti UN naišao na pozitivne reakcije predstavnika Sjedinjenih Američkih Država i ostalih zapadnih zemalja koji su ocenili da je Srbija dala podršku svom narodu na KiM uz izbalansiran stav, za razliku od predstavnika prištinskih institucija.

On je istakao da su predstavnici Prištine u svom izlaganju na današnjoj sednici SB UN učinili sve kako bi Srbiju predstavili kao zemlju tiranije koja je zagledana u prošlost, dok su sebe pokušali da predstave kao "oazu demokratije".

"Bio je interesantan momenat kada je (potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova privremenih prištinskih institucija Gljauk) Konjufca uzeo učešće u našoj političkoj debati, pa je podržao pojedine opozicione grupacije. Moram da kažem da mi i kao građaninu ove zemlje, a i kao predstavniku vladajućih struktura u Srbiji, taj deo čak i godi, zato što je dobro da se vidi ko koga podržava", rekao je Đurić na pitanje šta je replicirao predstavniku prištinskih institucija tokom sednice Saveta bezbednosti.

On je izrazio uverenje da narod u Srbiji odlično zna ko najbolje čuva državne i nacionalne interese.

"Nakon ove sednice, prišli su mi predstavnici Sjedinjenih Država i drugih zapadnih zemalja, osim naših ruskih i kineskih prijatelja koji su nas podržali, i rekli su - odlično, podržali ste Srbe na Kosovu i Metohiji, podržali ste hrišćane, ali ste istovremeno zadržali jedan izbalansiran stav, govorili ste bez mržnje, govorili ste drugačije od vaših protivnika, od predstavnika druge strane", rekao je Đurić.

Ministar je istakao da je to ono što pravi razliku za Srbiju u međunarodnoj zajednici.

Prema njegovim rečima, najlakše je pribeći najoštrijoj mogućoj retorici, ali je Srbija uvek naoružana činjenicama.

"Činjenice su najmoćnije oružje koje uvek na kraju dana pobeđuje. Istina, pravo i pravda su na strani Srbije. To treba da znaju svi, 2008. godine takozvana nezavisnost Kosova i Metohije proglašena je bez učešća naroda Srbije, bez referenduma u Srbiji, bez referenduma čak i samo na Kosovu i Metohiji, kršeći rezoluciju 1244. To se desilo ne za vreme rata, ne za vreme ovog ili onog režima, nego 10 godina nakon rata. Teritorijalni integritet Srbije i suverenitet Srbije nije manje važan i manje vredan od bilo koje druge zemlje na svetu", istakao je Đurić.

Đurić je istakao da Srbija poziva na dijalog, međusobno poštovanje i na kompromis.