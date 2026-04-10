Ako planirate putovanje u Hrvatsku, važno je da već na samom prilazu graničnom prelazu obratite pažnju na izbor trake, jer pogrešna procena više nije bezazlena greška – može vas skupo koštati. Nova pravila, uvedena u okviru evropskog sistema ulaska i izlaska (EES), jasno definišu ko sme da koristi određene kolone, a njihovo kršenje tretira se kao prekršaj.

Prema smernicama hrvatskog Ministarstva unutrašnjih poslova, trake označene "EU, EGP, CH“ rezervisane su za državljane zemalja Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske, ali i za pojedine državljane trećih zemalja - pre svega članove porodica koji imaju pravo slobodnog kretanja ili putuju u pratnji bliskog srodnika koji je državljanin neke od tih država.

Svi ostali putnici, uključujući većinu državljana zemalja koje nisu članice EU, moraju koristiti trake označene kao "Svi pasoši“. To važi kako za one koji podležu registraciji u EES sistemu, tako i za osobe sa važećim boravišnim dozvolama ili dugoročnim vizama šengenskih zemalja. U periodima pojačanog saobraćaja, policija može otvoriti dodatne trake i usmeravati vozila kako bi se ubrzao protok.

Kazne za nepoštovanje ovih pravila nisu zanemarljive. Za vozače koji se nađu u pogrešnoj traci predviđena je novčana kazna od 60 evra, dok za odgovorna lica i institucije iznosi mogu dostići nekoliko stotina evra. U slučaju pravnih lica i preduzetnika, kazne idu i do skoro 2.000 evra.

U praksi, to znači da vas jedan pogrešan izbor kolone na granici može koštati i više od 200.000 dinara, pa je dodatni oprez i te kako preporučljiv. Podsetimo,od danas, 10. aprila, države članice Evropske unije u potpunosti uvode sistem ulaska i izlaska (EES), čime se prelazi na isključivo digitalnu evidenciju prelazaka spoljnih granica Šengenskog prostora.