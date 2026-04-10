Sveta Alegro, osnivač i idejni tvorac "Alegro benda", iskreno je govorio o najburnijim trenucima iz svog privatnog i profesionalnog života.

Iako je "Alegro bend" godinama harao muzičkom scenom, malo ko zna da Slađa nije bila njegova prva pevačica, već Ana Milenković. Kada je došlo do prekida saradnje sa Slađom, ceo slučaj je završio na sudu.

Sada je Sveta istakao da je nekadašnja saradnja bila odlična, ali je bez ustezanja objasnio konačni epilog spora.

- Naša saradnja je bila odlična. Alegro bend je bio institucija u to vreme. Sve te pesme su mojih ruku delo, moja ideja i moje sve. Slađa je jedan super vokal i to je bila dobra saradnja, sve dok se nije desilo to što se desilo, i završili smo - rekao je pevač.

Na pitanje o sudskom sporu i oduzimanju prava na ime benda, Sveta je precizirao:

- Tužba je išla na sve strane, ceo bend se okrenuo i napravio, to što je napravio. Došli smo do kraja, to znači da sam ja vlasnik žiga, vlasnik Alegro benda, vlasnik pesama. Pravo je na mojoj strani i idemo dalje - objasnio je muzičar, koji ističe da nakon svega sa Slađom nema nikakav kontakt.

- Jednostavno smo se razišli, svako je otišao na svoju stranu. Vrlo bezvezna priča se završila epilogom, koji se na sudu rešava vrlo elegantno. Prošao je dug period i bilo je svašta tu, puno izjava i raznoraznih stvari koje ne treba da budu - istakao je Sveta.

Sada, kada kaže da je vlasnik, postavili smo mu pitanje šta to u narednom periodu znači za Slađu, s obzirom da joj je potpis u kafani i dalje Slađa Allegro?

- Najbolje ona zna šta joj znači - poručio je osnivač benda.

Alo/Blic

