Ovaj tradicionalni običaj ima duboko simbolično značenje i prenosi se s kolena na koleno širom Srbije.

Šta je čuvarkuća i zašto je važna?

Pripreme za Vaskrs razlikuju se od kraja do kraja, ali jedan običaj je gotovo svuda isti – izdvajanje prvog obojenog jajeta. To jaje, poznato kao čuvarkuća, prema narodnom verovanju štiti dom i porodicu sve do narednog Vaskrsa.

Pored ovog naziva, u pojedinim krajevima Srbije koristi se i naziv peraške, koji ima zanimljivo poreklo i značenje.

Peraške – tradicionalni naziv za vaskršnja jaja

Naziv peraške potiče od reči perás, što znači šareno ili našarano. Ovaj izraz je prvobitno bio lokalni naziv za vaskršnja jaja, ali se danas koristi širom juga i istoka Srbije.

U mestima poput Babušnice organizuju se čak i posebne manifestacije pod nazivom peraškijada, posvećene ukrašavanju i takmičenju u lepoti vaskršnjih jaja.

U zavisnosti od kraja, negde se naziv peraške koristi za sva farbana jaja, dok se negde odnosi samo na prvo jaje – čuvarkuću.

Kako se šaraju vaskršnja jaja voskom?

Jedna od najlepših tehnika ukrašavanja je šaranje jaja voskom. Ova metoda daje posebne, tradicionalne šare i autentičan izgled.

Potrebni materijali za šaranje jaja:

obična olovka ili staro penkalo

čiode sa glavicama ili čačkalice

boje za jaja (u kesicama)

velika sveća

jaja

Postupak šaranja jaja voskom

Na vrh olovke postavite čiodu, što će biti vaš alat za crtanje. Upalite sveću i sačekajte da se vosak otopi oko fitilja. Umočite čiodu u vosak, zatim je kratko zagrejte iznad plamena. Brzim pokretima nanosite vosak na jaje i crtajte željene šare.

Alternativno, možete koristiti staro penkalo. Zagrejte vrh penkala, zahvatite vosak, ponovo ga zagrejte i nanosite na jaje.

Važno je da tokom rada vosak stalno bude topao kako bi se ravnomerno nanosio.

Farbanje vaskršnjih jaja nakon šaranja

Nakon što završite šaranje, potopite jaja u pripremljenu boju prema uputstvu sa kesice. Okrećite jaje kako bi se ravnomerno obojilo. Izvadite jaje i obrišite ga salvetom. Ako vosak ostane na površini, lagano ga zagrejte iznad plamena i uklonite.

Rezultat su prelepa, tradicionalna vaskršnja jaja sa šarama, koja su jedinstvena i ručno rađena.

Bilo da ih zovete vaskršnja jaja, čuvarkuća ili peraške, ovaj običaj predstavlja važan deo srpske tradicije. Tehnika šaranja voskom ne samo da čuva stare običaje, već omogućava i kreativno izražavanje tokom priprema za Vaskrs.