Dok cene novih automobila rastu, a kriza troškova života u Britaniji ne jenjava, tržište polovnih vozila doživljava pravi bum. U moru modela koji iz nedelje u nedelju menjaju cene, automobilistički stručnjaci odlučili su da preseku: koji je najbolji polovni automobil u Ujedinjenom Kraljevstvu danas?

Odgovor je iznenadio mnoge.

Prema oceni stručnog žirija iz ugledne automobilske publikacije Auto Express, titulu najboljeg polovnog automobila godine jednoglasno je poneo BMW Serije 3.

Panel novinara i stručnjaka analizirao je više kriterijuma: kvalitet vozila dok su bila nova, dugoročna iskustva vlasnika, vozne osobine, pouzdanost, kao i raspon izvedbi i opreme.

Jasna pobeda

Automobilski novinar Aleks Ingram objasnio je pobedu BMW-a:

„Ovde nije reč samo o sjajnoj dinamici vožnje. Serija 3 nudi neverovatno širok izbor – od štedljivih dizelaša, preko plug-in hibrida, pa sve do brutalnog M3. Različiti karoserijski stilovi, precizno upravljanje i odlično ponašanje na putu čine čak i najpovoljnije verzije pravim užitkom za vožnju.“

Na drugom mestu našao se Jaguar I-Pace, električni SUV koji je osvojio dve posebne nagrade: najbolji polovni električni automobil i najbolji polovni luksuzni automobil. To ga čini najnagrađivanijim modelom u ovogodišnjem izboru, iako nije uspeo da nadmaši BMW u glavnoj kategoriji.

Britanska automobilska industrija poslednjih godina muči se sa nedostatkom novih vozila, visokim cenama i sporim isporukama. Istovremeno, inflacija i rast troškova života naterali su mnoge vozače da se okrenu polovnim vozilima.

Rast tržišta

Izvršni direktor britanskog udruženja SMMT, Majk Hous, izjavio je ranije ove godine:

„Rast tržišta polovnih automobila odlična je vest jer većina vozača svoj sledeći automobil kupuje upravo u toj kategoriji. Postepeni oporavak tržišta novih vozila omogućio je da skoro 100.000 kupaca ove godine pazari automobile mlađe od godinu dana.“

Dodao je da takva kupovina „podstiče ekonomski rast“ i omogućava pristup „pristupačnijim vozilima sa nultom emisijom“.

U međuvremenu, još jedan veliki automobilski portal, Carwow, objavio je svoj izbor Automobila godine.

Neočekivani pobednik

Pobednik? Chery Tiggo 8 — kineski SUV koji je čak 50.000 funti jeftiniji od svog najbližeg rivala iz BMW-a. Ovaj model postaje sve popularniji jer nudi obilje opreme, tehnologije i veoma povoljnu cenu u odnosu na evropske konkurente.

Tržište polovnih automobila u Velikoj Britaniji postalo je ključni oslonac za vozače koji traže kvalitet, pouzdanost i pristupačnost.

BMW Serije 3 ubedljivo vodi, Jaguar I-Pace dominira električnom i luksuznom kategorijom, a Chery Tiggo 8 najavljuje veliki preokret na tržištu.