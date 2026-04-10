Novac, dinar, evro, dolar, kurs, kursna lista, nbs, narodna banka srbije
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Novac

Plate im idu do 11.000 evra, a radnika ni na mapi: Ovo je uslov koji traže

Većina poslova zahteva specijalizovano obrazovanje i relevantno radno iskustvo, a poznavanje jezika – posebno nemačkog – često je ključan uslov.

 
Autor:  Darko Matić
10.04.2026.18:25
0
Plate im idu do 11.000 evra, a radnika ni na mapi: Ovo je uslov koji traže
Foto: YueStock / Shutterstock.com
Nezapamćena scena: Princ Luis uradio nešto što niko nije mogao da predvidi! Nezapamćena scena: Princ Luis uradio nešto što niko nije mogao da predvidi!
Prethodna vest
"PRSTI SU NAM NA OKIDAČU" Iran zapretio Americi i Izraelu zbog kršenja dogovora
Prinstcreen/Ai ilustracija
 "PRSTI SU NAM NA OKIDAČU" Iran zapretio Americi i Izraelu zbog kršenja dogovora
Sledeća vest

Dok veliki deo Evrope beleži stagnaciju plata i manjak kvalitetnih radnih mesta, Švajcarska se i dalje izdvaja kao jedna od najpoželjnijih destinacija za rad. Prema podacima EURES-a, trenutno je otvoreno oko 20.000 radnih mesta, a plate u pojedinim sektorima dostižu i gotovo 11.000 evra mesečno.

Snažna privreda i manjak radne snage

Velika potražnja za radnicima posledica je kombinacije snažne privrede i starenja stanovništva, što dodatno povećava potrebu za kvalifikovanom radnom snagom. Najveći manjak beleži se u zdravstvu, gde se traže lekari specijalisti, medicinske sestre, hirurški tehničari i pomoćno osoblje. Istovremeno, otvorene su brojne pozicije u tehničkim i industrijskim zanimanjima, uključujući mašinske radnike, metalce i stolare, kao i stručnjake u farmaceutskom i radiološkom sektoru.

Gde je najviše prilika i kolike su zarade?

Najviše prilika koncentrisano je u privredno razvijenim regionima poput Ciriha i centralnog dela zemlje, gde poslodavci nude različite oblike zaposlenja – od standardnih ugovora na puno radno vreme do fleksibilnijih aranžmana.

  • Prosečna mesečna plata: oko 7.400 evra.
  • IT i telekomunikacije: preko 9.700 evra.
  • Finansije i osiguranje: do 10.800 evra mesečno.

Izazovi pri zapošljavanju

Ipak, uprkos visokim platama, ulazak na švajcarsko tržište rada nije jednostavan. Većina poslova zahteva specijalizovano obrazovanje i relevantno radno iskustvo, a poznavanje jezika – posebno nemačkog – često je ključan uslov. Uz to, potrebno je pribaviti radnu ili boravišnu dozvolu, pri čemu se uslovi razlikuju u zavisnosti od vrste zaposlenja.

Švajcarska nema jedinstvenu nacionalnu minimalnu platu, pa visina primanja zavisi od sektora, kolektivnih ugovora i poreskih davanja. Uprkos tim izazovima, zemlja i dalje ostaje izuzetno privlačna svima koji traže bolje uslove rada i veće prihode, uz napomenu da uspeh zahteva dobru pripremu i spremnost na prilagođavanje lokalnom tržištu rada, prenosi večernji.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 31
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 50
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 28
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
Posao radnici Švajcarska

Povezane vesti

UHAPŠEN SRBIN! HOROR INCIDENT U ŠVAJCARSKOJ Pronađeni teško povređeni ljudi, ovo su detalji užasa
Foto: Shutterstock

UHAPŠEN SRBIN! HOROR INCIDENT U ŠVAJCARSKOJ Pronađeni teško povređeni ljudi, ovo su detalji užasa

15:48 | 1
TIM BILDING IZ PAKLA: Platili 500.000 dolara, direktor završio na infuziji, zaposleni pojeo tarantulu, a koleginica sela na mravinjak
Šaterstok
JEZIVO!

TIM BILDING IZ PAKLA: Platili 500.000 dolara, direktor završio na infuziji, zaposleni pojeo tarantulu, a koleginica sela na mravinjak

06:00 | 0
KRALI GORIVO IZ CISTERNE ZA AVIONE Radnici NIS-a uhapšeni kod aerodroma
Foto: Shutterstock
DOLIJALI

KRALI GORIVO IZ CISTERNE ZA AVIONE Radnici NIS-a uhapšeni kod aerodroma

09:04 | 0
KAKVA LEGENDA! Odbili ga na razgovoru za posao, a on se dosetio ovoga! (FOTO)
Foto: Shutterstock
snašao se

KAKVA LEGENDA! Odbili ga na razgovoru za posao, a on se dosetio ovoga! (FOTO)

14:30 | 0
MRAČNA ISTINA O RADU U NEMAČKOJ: Plata prava mizerija, radi se 16 sati i tu nije kraj muka!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
POSAO U EU

MRAČNA ISTINA O RADU U NEMAČKOJ: Plata prava mizerija, radi se 16 sati i tu nije kraj muka!

19:36 | 0
Komentari (0)

Novac

ZA NEDELJU DANA ĆE NASTATI HAOS! Moskva digla uzbunu
Ilustracija

ZA NEDELJU DANA ĆE NASTATI HAOS! Moskva digla uzbunu

18:18 | 0
Majke u Srbiji će ranije u penziju: Evo koliko dodatnog staža dobijaju i od kad važi
Shutterstock

Majke u Srbiji će ranije u penziju: Evo koliko dodatnog staža dobijaju i od kad važi

17:46 | 0
Nikad ne donosite velike odluke petkom - šef bankarskog giganta otkrio zašto

Nikad ne donosite velike odluke petkom - šef bankarskog giganta otkrio zašto

15:33 | 0
Ako tražite beg za praznike, svi idu ovde - "Srpski Holivud" na Rudniku oduševljava turiste

Ako tražite beg za praznike, svi idu ovde - "Srpski Holivud" na Rudniku oduševljava turiste

14:43 | 0
Ozbiljne prevare pri prodaji polovnih automobila kako se zaštititi i izbeći najskuplje greške

Ozbiljne prevare pri prodaji polovnih automobila kako se zaštititi i izbeći najskuplje greške

14:30 | 0
Nove olakšice - majke sa više dece dobijaju dodatni staž za penziju

Nove olakšice - majke sa više dece dobijaju dodatni staž za penziju

13:51 | 0
Za ovaj auto u Jugoslaviji davalo se 30 plata - posebna boja koštala dodatnih 100 maraka

Za ovaj auto u Jugoslaviji davalo se 30 plata - posebna boja koštala dodatnih 100 maraka

13:26 | 0
RANIJE U PENZIJU UZ OVAJ USLOV Evo šta donosi nova izmena zakona
Foto:Shutterstock

RANIJE U PENZIJU UZ OVAJ USLOV Evo šta donosi nova izmena zakona

13:03 | 0
Tenzije rastu iz dana u dan - Zelenski pod sve većim pritiskom

Tenzije rastu iz dana u dan - Zelenski pod sve većim pritiskom

12:30 | 0
Promene na pumpama - Vlada Srbije smanjila akcize na gorivo

Promene na pumpama - Vlada Srbije smanjila akcize na gorivo

11:56 | 0

Najnovije

Novac

Najčitanije

0min

"MA NJUJORK JE SELO ZA OVO" Oglas za stan napravio haos na mrežama - Ko će ovo kupiti?

5min

VEČERAS PONOVO STIŽU PADAVINE! Ovi delovi Srbije prvi na udaru

7min

DRAMA U AUTOBUSU 601 U BEOGRADU Strana državljanka uhvaćena u sramnom činu, za to dobila 1.500 dinara! Evo šta se dogodilo

8min

SKANDAL KOJI JE ZGROZIO REGION: Pet mačića bačeno u smeće kao otpad – prizor iz kamiona ledi krv u žilama!

14min

DOBILI SMO NIŠTA Zelenski: Ukrajina je prevarena kada je odustala od nuklearnog oružja

33min

Plate im idu do 11.000 evra, a radnika ni na mapi: Ovo je uslov koji traže

40min

ZA NEDELJU DANA ĆE NASTATI HAOS! Moskva digla uzbunu

1H

Majke u Srbiji će ranije u penziju: Evo koliko dodatnog staža dobijaju i od kad važi

3H

Nikad ne donosite velike odluke petkom - šef bankarskog giganta otkrio zašto

4H

Ako tražite beg za praznike, svi idu ovde - "Srpski Holivud" na Rudniku oduševljava turiste

22H

ČLANICA NATO-a STALA U ODBRANU SRBA Drama u Ujedinjenim nacijama - evo šta su rekli za ZSO!

5H

AUTOMOBIL IZ SNOVA ZA MALU CENU Ovo je najpametniji izbor među polovnjacima

19H

NETANJAHU KONAČNO POPUSTIO Iran na ivici totalne odmazde - Izrael povukao neočekivan potez

23H

"PODRŽALI STE SRBE, PODRŽALI STE HRIŠĆANE" Zapad zadovoljan stavom Srbije u UN

12H

MRAČNO LICE PLENUMAŠA IZLAZI NA VIDELO Reagovao profesor na Filozofskom fakultetu (VIDEO)

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

OBJAVLJENA INTIMNA FOTKA MAJKE STANIJE DOBROJEVIĆ Ovo će je totalno dotući! (FOTO)
Foto: Printscreen | Instagram

OBJAVLJENA INTIMNA FOTKA MAJKE STANIJE DOBROJEVIĆ Ovo će je totalno dotući! (FOTO)

POTEZ ĆERKE ZORICE BRUNCLIK ZAČUDIO Jednu stvar nije mogla da sakrije, 2 meseca je ćutala o majčinom zdravlju
Foto: Alo | Dejan Briza

POTEZ ĆERKE ZORICE BRUNCLIK ZAČUDIO Jednu stvar nije mogla da sakrije, 2 meseca je ćutala o majčinom zdravlju

STANIJA GRCA U SUZAMA U ZAGRLJAJU MAJE MARINKOVIĆ Slomila se naočigled svih! (VIDEO)
Youtube

STANIJA GRCA U SUZAMA U ZAGRLJAJU MAJE MARINKOVIĆ Slomila se naočigled svih! (VIDEO)

"KEMIŠ PLAČE..." Pevačica otkrila u kakvom je stanju Zorica: "Videla sam joj lice, mogu da kažem..."
Pink

"KEMIŠ PLAČE..." Pevačica otkrila u kakvom je stanju Zorica: "Videla sam joj lice, mogu da kažem..."

HEROJI SLOMILI ZUBE AGRESORU! Prošlo je 27 godina od stravične bitke na Košarama 
Foto: Alo | alo
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 100,31 100,61 100,92
CAD CAD 72,44 72,66 72,88
AUD AUD 70,62 70,84 71,05
GBP GBP 134,39 134,79 135,2
CHF CHF 126,73 127,11 127,5

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati