Najvažnije:

Američki predsednik Donald Tramp upozorava Iran da ne naplaćuje putarinu brodovima koji pokušavaju da prođu kroz Ormuski moreuz.

U seriji objava na Truth Social-u, Tramp je rekao da Iran „veoma loše“ upravlja plovnim putem, gde se prenosi 20% svetske nafte i gasa, i pitao da li krši „sporazum koji imamo“.

Više zemalja razmatra načine da nadoknade potencijalnu nestašicu goriva. Japan planira da oslobodi više svojih rezervi nafte, a australijski premijer putuje u Singapur u nadi da će obezbediti veće zalihe.

Izrael kaže da planira da pokrene mirovne pregovore sa Libanom nakon što su u četvrtak u napadima poginule stotine ljudi.

Potpredsednik DŽ. D. Vens trebalo bi da otputuje u Pakistan, gde će članovi Trampove administracije ovog vikenda pokrenuti mirovne pregovore sa Iranom.

Eskalacija na granici Libana i Izraela: Artiljerijski udari, sirene u Galileji



Libanska Nacionalna novinska agencija (NNA) prenela je da su u toku novi oružani incidenti na jugu Libana, uključujući artiljerijsko granatiranje visoravni Al-Rajhan u regionu Džezina, kao i izraelske vazdušne napade na više lokacija.

Prema navodima NNA, izraelski ratni avioni gađali su grad Al-Madžadel u okrugu Tir, dok su u ranim jutarnjim satima izvedena dva napada na grad Al-Sarafand u oblasti Al-Zahrani. Takođe je pogođeno područje Khirbet al-Duveir u predgrađu Al-Bisarije.

Visoki iranski zvaničnik Kamel Harazi ubijen u napadu, Iran ga proglasio "šehidom"



Šef iranskog Strateškog saveta za spoljne odnose Kamel Harazi podlegao je povredama nakon, kako navodi iranska agencija Tasnim, američko-izraelskog vazdušnog napada na Teheran, i proglašen je "šehidom", što je posthumna titula za osobu koja je poginula boreći se za veru na Alahovom putu.

Prema istim navodima, Harazi je bio meta napada tokom ranije vojne eskalacije, kada je 1. aprila pogođena njegova rezidencija, pri čemu je stradala i njegova supruga. Iranske vlasti tvrde da je napad deo šire vojne kampanje SAD i Izraela protiv Irana, dok Teheran navodi da su njegove oružane snage odgovorile udarima na ciljeve u regionu.

IRGC negira raketne udare i napade dronovima tokom primirja



Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) odbacio je danas tvrdnje da je tokom primirja izveo raketne udare ili napade bespilotnim letelicama na zemlje u regionu, navodeći da su takvi medijski izveštaji deo "američke i cionističke zavere".

U saopštenju IRGC-a navedeno je da su pojedine agencije izvestile o navodnim napadima Irana na postrojenja u više država duž južnog oboda Persijskog zaliva, ali je naglasio da iranske oružane snage tokom primirja nisu lansirale rakete prema bilo kojoj zemlji, preneo je Tasnim.

"Ako su takvi izveštaji tačni, to bi nesumnjivo ukazivalo na akcije koje su organizovali protivnici, odnosno cionistički režim ili Sjedinjene Američke Države", navedeno je u saopštenju.

Modžtaba Hamnei: Iran će preći u novu fazu upravljanja Ormuskim moruzom

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei istakao je sinoć da će Iran preći u novu fazu upravljanja strateškim Ormuskim moreuzom, navedeno je u njegovoj poruci građanima, koja je pročitana na iranskoj državnoj televiziji.

U poruci povodom 40 dana od smrti vođe Islamske revolucije ajatolaha Alija Hamneija, on je istakao da Iran ne želi rat, ali da neće da se odrekne svojih prava i da smatra sve frontove otpora jedinstvenim entitetom, prenosi Press TV.

Modžtaba Hamnei je istakao značaj kontinuiranog učešća javnosti u borbi protiv američke i izraelske agresije i pohvalio iranski narod za istrajnost i jedinstvo tokom "trećeg nametnutog rata". "Do ovog trenutka, herojski narod Irana bio je odlučujući pobednik u ovoj areni", rekao je Modžataba Hamnei.

Netanjahu: Nema primirja u Libanu, nastavljamo da napadamo Hezbolah

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je sinoć da "nema primirja u Libanu" i da Izrael nastavlja da napada Hezbolah. On je u video-poruci stanovnicima severnog Izraela rekao da Izrael "nastavlja da udara Hezbolah velikom silom" i da neće prestati dok ne povrati njihovu bezbednost", prenosi Tajms of Izrael.

"Naša značajna dostignuća, kako u Iranu, tako i protiv osovine zla, dovela su do istorijske promene u položaju Izraela u regionu. Ona su takođe dovela do promena u našim odnosima sa zemljama sa kojima ranije nismo imali odnose“, naveo je Netanjahu. Izraelski premijer izjavio je ranije juče da je naložio vladi da što pre započne direktne pregovore sa Libanom.

Ministar odbrane Pakistana nazvao Izrael "kancerogenim", pa obrisao objavu

Pakistanski ministar odbrane Havadža Asif postavio je na društvenoj mreži Iks objavu u kojoj je Izrael nazvao "kancerogenim" i "prokletstvom za čovečanstvo", a nešto kasnije je tu objavu obrisao. Asif je to objavio juče, a poruka je dovela u pitanje sposobnost Pakistana da posreduje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ocenili su izraelski zvaničnici, preneo je Tajms of Izrael.

U poruci koja je kasnije uklonjena, Asif je naveo da se tokom "mirovnih pregovora u Islamabadu" u Libanu vrši genocid, optužujući Izrael za ubijanje civila i "krvoproliće" koje se, kako je napisao, nastavlja "munjevitom brzinom". U objavi je, takođe, izrazio nadu da će, kako je naveo, oni koji su stvorili Izrael na palestinskoj teritoriji biti uništeni.

"Nadam se i molim se da ljudi koji su stvorili ovu kancerogenu državu na palestinskoj zemlji unište evropske Jevreje i gore u paklu", napisao je Asif.

