Folk diva Dragana Mirković svojevremeno se oprobala i kao glumica. Bilo je to 1994. godine, kada je snimila film "Slatko od snova", priču o devojci Deni koja radi u "Mekdonaldsu", a dok sanja o muzičkoj karijeri, posećuje je duh Elvisa Prislija.

Dragana se u jednoj emisiji prisetila svog izleta u filmske vode i nenadmašne ekipe koja joj je pravila društvo.

– Imala sam privilegiju da glumim sa izvanrednim ljudima. Počevši od legendarnog Bate Živojinovića, zatim Manda, pa Branka Katić, pa Zoran Cvijanović, on je isto bio sjajan, pa Nebojša Bakočević, Gorica Popović koja se pojavila u jednoj sceni, preslatka…S jedne strane, imam fantastične uspomene jer je stvarno bila radost i privilegija raditi u takvom društvu. I danas kada se čujem s Brankom, meni je to ista ona Branka s kojom sam snimala film. Ništa se nije promenila - bila je iskrena muzička zvezda.

Ipak, "Slatko od snova" ostavilo je veliki ožiljak na njenoj duši. Tokom rada na ovom ostvarenju dogodila se tragedija od koje se nije oporavila.

– I danas imam gorak ukus u ustima kad se setim filma, i to zbog jedne stvari. Moj veliki prijatelj i menadžer zbog kojeg sam pristala da radim film je preminuo. Sve se dogodilo u tri dana. Umro je bukvalno na sredini snimanja. Bila sam neupotrebljiva… Prvi put sam doživela da meni neko drag tako ode. Nikog do tada nisam izgubila, ni iz uže, ni iz šire porodice. Kao da sam izgubila nekog svog…

Prijatelj i saradnik o kojem je reč bio je čuveni estradni menadžer Raka Đokić, zaslužan i za karijeru Lepe Brene. Preminuo je posle teške operacije i nije stigao da vidi Draganino ostvarenje.

– Mislila sam da više neću ni pevati, bila sam pretužna – priča dalje pevačica.

– Onda mi je u jednom momentu Manda rekao: "Ali Dragana, zar ne misliš da mu duguješ da završimo film?"… I završili smo. - rekla je Dragana Mirković.

