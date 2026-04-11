Bilja Krstić godinama je deo javne scene, a etn -pevačica je dobila i priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, samim tim i nacionalnu penziju koja iznosi 64.730 dinara.

Naime, Biljana Krstić je prisutna na estradi pola veka. Osim pevanja, radi i kao profesorka muzike. Preko 30 godina je muzička urednica Prvog programa Radio Beograda.

Bila je i deo grupe "Suncokret", kao i "Rani mraz", a kasnije je započela solo karijeru.

Bilja Krstić je doživela svetsku slavu kao vokalni solista orkestra "Bistrik".

