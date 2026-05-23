Mnogi roditelji dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom godinama imaju isto pitanje – šta će biti sa njihovim detetom kada oni više ne budu živi i da li će ono moći da nastavi da prima porodičnu penziju. Upravo zbog velikog broja nedoumica, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje objavio je detaljno pojašnjenje koje je važno za mnoge porodice širom Srbije.

Za osobe sa invaliditetom starosna granica ne postoji

Kako prenosi Biznis Kurir, iz PIO fonda navode da dete sa invaliditetom kojem je invalidnost utvrđena prema propisima o razvrstavanju dece sa teškoćama u razvoju može ostvariti pravo na porodičnu penziju bez obzira na godine života u trenutku smrti roditelja.

To praktično znači da pravo može ostvariti i osoba starija od 50 godina, ukoliko ispunjava uslove propisane zakonom i ukoliko je nesposobnost za samostalan život i rad nastala u zakonski predviđenom periodu.

Roditelji često strahuju šta će biti sa decom posle njihove smrti

U praksi su upravo roditelji dece sa invaliditetom među onima koji najčešće traže dodatna objašnjenja od Fonda, jer ih brine finansijska sigurnost njihove dece u budućnosti.

PIO fond podseća da porodična penzija predstavlja važan oblik socijalne zaštite za osobe koje nisu sposobne za samostalan rad i izdržavanje.

Pravo može privremeno da se izgubi

Iz Fonda objašnjavaju da korisnik može privremeno izgubiti pravo na porodičnu penziju ukoliko se zaposli ili počne da obavlja samostalnu delatnost. Međutim, po prestanku zaposlenja ili zatvaranju delatnosti, pravo na porodičnu penziju može ponovo da se uspostavi.

Ovo pravilo posebno je značajno za osobe sa invaliditetom koje pokušavaju da rade i ostvare dodatne prihode, ali kasnije zbog zdravstvenog stanja više ne mogu da budu radno angažovane.

Ko još može da ostvari pravo na porodičnu penziju

Prema važećim pravilima, pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti i supružnici, vanbračni partneri, deca na školovanju, kao i roditelji koje je preminuli izdržavao, ali pod određenim uslovima koji se odnose na godine života, radnu sposobnost i trajanje zajednice.

Stručnjaci savetuju građanima da se za sve nedoumice direktno obrate nadležnoj filijali PIO fonda, jer detalji poput vrste invaliditeta, trajanja radnog odnosa i statusa korisnika mogu biti presudni za ostvarivanje prava.