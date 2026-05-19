Novi uslovi za peziju u 2027.! Stroži uslovi za žene - evo koliko staža će vam biti neophodno i koja je starosna granica

Uslovi za penzionisanje žena u Srbiji biće stroži tokom 2027. godine, a PIO Fond je podsetio na pravila.

 
Autor:  Milica Krstić
19.05.2026.06:30
Žene u Srbiji će tokom 2027. godine za odlazak u starosnu penziju morati da ispune nešto strože uslove nego do sada, potvrđeno je u odgovoru PIO fonda na pitanje jedne čitateljke.

Kako prenosi "Glas osiguranika", osiguranica iz Sečnja obratila se fondu sa pitanjem kada može da ostvari pravo na penziju, imajući u vidu da u martu naredne godine puni 64 godine života i da ima više od 22 godine radnog staža stečenog u tri različita grada.

Iz PIO fonda objasnili su da žene tokom 2027. godine pravo na starosnu penziju mogu ostvariti ukoliko ispune sledeće uslove:

- 64 godine i dva meseca života
- najmanje 15 godina staža osiguranja

To praktično znači da će pomenuta osiguranica uslov za odlazak u penziju steći u maju 2027. godine, kada navrši 64 godine i dva meseca života.

Posebno je istaknuto da staž ostvaren kod različitih poslodavaca i u više gradova Srbije ne predstavlja prepreku, ukoliko su svi doprinosi pravilno evidentirani. Takav radni staž se objedinjuje i računa u ukupan staž osiguranja. Iz fonda su podsetili i da građani koji nisu sigurni koliko imaju evidentiranog staža to mogu proveriti u filijalama PIO fonda ili elektronskim putem, što se sve češće koristi kao brži i jednostavniji način provere.

