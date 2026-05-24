Lepa Brena godinama uveseljava narod širom planete Zemlje, ali malo ko zna da u duši krije tugu koju hrabro nosi u srcu kroz ceo svoj život.

Otac Lepe Brene , Abid Jahić, bio je njena najveća podrška i oslonac u najvažnijim periodima života pevaice, a njegova smrt 2010. godine, i to baš na pevačicin rođendan, ostavila je nenadoknadivu prazninu.

U jednoj od svojih objava na društvenim mrežama, Brena je podelila fotografiju sa ocem iz mladosti, uz reči koje su otkrile koliko joj je značio. Bio je stub, oslonac i osoba koja je verovala u nju kada je to bilo najvažnije.

Međutim, dugo se spekulisalo kako je preminuo Abid Jahić, a Brena je samo jednom otkrila pravu istinu o smrti voljenog.

- On nije umro prirodnom smrću. Udario ga je autobus i umro je od posledica zadobijenih povreda - rekla je pevačica dok je gostovala u jednoj emisiji.

Nažalost, tuga zbog gubitka nije tu stala. Četiri godine kasnije, tačno na dan porodične slave porodice Živojinović, Brena je izgubila i majku Ifetu. Odlazak oba roditelja teško je podnela, ali spas je pronašla u porodičnoj toplini - u zagrljaju supruga Bobe, kao i u podršci svojih sinova, Viktora i Stefana, koji su joj pomogli da kroz bol prođe dostojanstveno.

I danas, kada govori o životu i svojim iskustvima, Lepa Brena ne zaboravlja da istakne koliko joj je značio njen otac. Otac Lepe Brene nije bio samo roditelj - bio je njena snaga, njen mir i tiha podrška iza reflektora.

Podsećanja radi, Abid Jahić (82), otac Lepe Brene, preminuo je u bolnici u Tuzli od posledica saobraćajne nesreće, a sahranjen je na groblju u Brčkom, kojoj su prisustvovali porodica, prijatelji i Brenine kolege sa estrade. Saučešće su došli da izjave direktor „Granda“ Saša Popović, muzičar Zoran Kiki Caušević, pevačice Viki Miljković, Goca Božinovska, Sanja Đorđević, menadžer Bane Obradović, glumac Emir Hadžihafizbegović, kao i gradonačelnik Brčkog Dragan Pajić.

Brena je sa sestrom Faketom, koja je sa porodicom doputovala iz Kanade, i bratom Farukom sve vreme klanjala nad kovčegom pokojnog oca ispred džamije na Ivicama, posle čega se povorka uputila na groblje u Brčkom. Kako nalažu običaji, sahrani nije prisustvovala Brenina majka Ifeta.

Vidno potresena Brena se poslednji put oprostila od oca rečima:

– Moj predivni oče, uvek ćemo voleti život i ljude kao što si nas ti učio. Znaj da te svi volimo i da ćemo te se uvek sećati samo po dobrom. Iza sebe si ostavio veliku porodicu da te se seća, voli i poštuje onako kako si zaslužio. Bio si čovek velikog srca i ne poznajem osobu koja te nije volela. Gde god da smo zajedno putovali, svi su me pitali ko je taj čovek velikog srca?