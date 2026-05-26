Vučić od Sija dobio grumen zemlje sa Meseca

Predsednik Vučić rekao je tokom obilaska Muzeja Komunističke partije Kine da je od predsednika Si Đipinga na poklon dobio grumen sa meseca.

"Redak poklon. Tako da sam i ja sada bio na mesecu," rekao je Vučić.

Vučić se oglasio posle obilaska muzeja

"Nekada sam gledao "Povratak u budućnost" i mislio da su leteći automobili, pametne mašine i tehnologija koja razume čoveka samo filmska mašta. Danas sam, obilazeći ovu neverovatnu vremensku kapsulu kineskih dostignuća, imao osećaj da sam taj film na neki način i doživeo. Sve što sam video delovalo je toliko napredno, da sam u jednom trenutku pomislio da moj telefon pripada muzeju tehnike," navodi se na instagramu predsednika.

Obilazak muzeja

Vučić je u Pekingu obišao i "Muzej Komunističke partije Kine".

Predsednika je dočekao direktor muzeja Li Džongjuan.

Vučić održao predavanje na Univerzitetu "Ćinghua" u Pekingu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas na univerzitet "Ćinghua" u Pekingu, gde je održao predavanje.

Vučića su dočekali Li Luming, predsednik Univerziteta i Jang Bin, prorektor Saveta univerziteta, a sala gde se održava predavanje predsednika ispunjena do poslednjeg mesta.

Zajedno sa Vučićem u delegaciji su ministri u Vladi Srbije, Siniša Mali, Bratislav Gašić, Jagoda Lazarević, Adrijana Mesarović i direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.

Ovaj univerzitet osnovan je 22. aprila 1911. godine za vreme vladavine dinastije Đing, kao "Ćinghua imperijalni koledž", sredstvima američkog dela odštete nakon Bokserskog ustanka.

Danas predstavlja jednu od najprestižnijih ustanova, ne samo u Narodnoj Republici Kini, već i u celom svetu.

Prema informacijama dostupnim na "IU Global" njegova primarna funkcija u početnom periodu bila je priprema kineskih studenata za odlazak na studije u SAD, što je postavilo temelje za razvoj specifičnih modela obrazovanja koji kombinuju kineske nacionalne prioritete sa međunarodnim naučnim standardima.

Univerzitet se u Kini dosledno rangira kao broj 1 ili 2, jer je u stalnom rivalstvu sa Pekinškim univerzitetom, dok se na globalnim listama redovno nalazi među 15-20 najboljih univerziteta sveta.

Prema zvaničnom izveštaju Times Higher Education iz 2026. godine rangiran je na 1. mestu u Aziji.

Njegova ekspertiza je posebno izražena u “STEM" oblastima, računarskim naukama i veštačkoj inteligenciji. Sa 21 fakultetom i 59 departmana, univerzitet neguje rigorozan akademski pristup koji privlači samo najuspešnije studente.

Ono što ovaj univerzitet suštinski izdvaja od drugih svetskih univerziteta jeste njegov direktan uticaj na državno vođstvo Kine.

Poznat pod nadimkom "kolevka lidera", obrazovao je ključne figure kineske politike, uključujući aktuelnog predsednika Si Đinpinga i bivšeg predsednika Hu Đintaoa.

Pored političara, ovaj prestižni univerzitet završio je i fizičar Jang Čening, nagrađivani nobelovac.

“Ćinghua" je prva institucija u Kini koja je osnovala laboratoriju za veštačku inteligenciju pod državnim pokroviteljstvom.

Vođen motom "Samodisciplina i društvena posvećenost", univerzitet nastavlja da definiše granice inovacija i obrazovanja, jer to nije samo mesto sticanja diploma, već strateški rezervoar znanja koji spaja bogatu istoriju Kine sa njenom tehnološkom budućnošću.