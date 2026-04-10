Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije je, doznavši da su izraelske vlasti u četvrtak ukinule zabranu posete svetim mestima u Jerusalimu, dao blagoslov da nadležne crkvene službe preduzmu odgovarajuće mere kako bi i ove godine Sveti i blagodatni oganj sa Hristovog groba dospeo u prestonicu Beograd, saopštila je danas infoslužba SPC.

U saopštenju SPC navedeno je da će na početku Vaskršnjeg jutrenja, tačno u 23 časova, načalstvujući arhijerej u Spomen-hramu Svetog Save na Vračaru, Svetim i blagodatnim ognjem upaliti prvu sveću, da bi zatim tim svetim plamenom svi prisutni vernici upalili svoje sveće.

Kako SPC podseća, Svake godina na Veliku subotu, dan između golgotskog Raspeća na Veliki petak i Vaskrsenja Sina Božjeg u nedelju, u Jerusalimu na zemlju sa neba silazi Blagodatni oganj. Tog dana je telo Gospoda Hrista bilo u Grobu.

Velika subota je simbol celokupne istorije palog čovečanstva, jer označava trajanje između bogoubilačkog (bogootpadničkog) sunovrata u tamu i vaskršnje pobede nad pobedama - pobede nad smrću.

Grob Gospodnji je mesto u pećini gde je ležalo telo Hristovo po pogrebenju. Sada je to Kuvuklija, kapela Groba Hristovog unutar hrama Vaskrsenja u Jerusalimu. Svake godine, u subotu pred Vaskrs kada služi pravoslavni prvojerarh u Kuvukliji dešava se jedno od najvećih čuda koje se ponavlja od davnina. Sa neba silazi Blagodatni oganj koji čudesno pali sveće patrijarhu, a potom i ostalim vernicima, dodaje se u saopštenju.

Na Veliku subotu poklonici, ljudi različitih nacionalnosti i predstavnici različitih crkava, dolaze u hram Groba Gospodnjeg i čekaju poseban Božji blagoslov, silazak Blagodatnog ognja. Još sa večeri u petak u hramu su pogašena sva kandila, vrata Kuvuklije su zapečaćena.

Oko dva časa posle podne litija koju predvodi jerusalimski patrijarh pristiže ka Kuvukliji.