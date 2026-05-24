Nekadašnja rijaliti učesnica i pevačica Saška Karan napala je voditelja u emisiji.

Ona je pričala o aktuelnim dešavanjima, rijalitiju, a u jednom trenutku su se dotakli i njene veze sa harmonikašem.

- Da li je istina da si nekada bila sa harmonikašem u vezi - glasilo je pitanje.

- Sa harmonikašem? Pa moguće je, ali mi to verovatno nije ostavilo neki utisak - rekla je Saška, a onda je ustala i krenula ka voditelju.

- Ja stvarno ne znam kakva su ovo pitanja. Evo sada ću da ih pocepam. Hoćeš i tebe sada da raščerupam - vikala je Saška i psovala, a onda i napustila emisiju.

Podsećanja radi, kako su domaći mediji preneli, ispred Prvog osnovnog suda u Beogradu viđena je pevačica i rijaliti zvezda Saška Karan u pratnji muža Aleksandra Gazivode.

Saška se našla ispred Prvog osnovnog suda jer je tužila voditeljka Jovana Jeremić .

- Saška je otišla za Vukovar. Bili smo na suđenju jer je neko izvukao iz konteksta Saškinu izjavu i okačio na Tik tok. Pa je Jovana tužila. Saška nema ništa protiv nje, to je ono što mogu da kažem. Rešiće se sve - izjavio je Aleksandar Gazivoda, Saškin muž za Blic.

Kako Alo! saznaje, Saška u jednom intervjuu žestoko oplela po Jeremićevoj tvrdeći da je Jovana uznemiravala Milomira Marića.

- Otišla je na Hepi ne bi li se uvukla i spopadala Marića, Marić radi od 4, 5 Jutarnji program. Nije znao kako da je otkači, donosila mu je vruć burek. I onda je tu nešto kao vodila i to je cela priča - pričala je Saška.

- Zvali su je kratkonoga, glava ko marsovac, vrati konju glavu. Šta je ovo, bože me sačuvaj - bila je brutalna Saška Karan koja će sada morati da odgovara zbog uvreda na sudu.

Kako je javnosti već poznato, Jovana se ne oglašava za medije, a izvor blizak voditeljki nam je otkrio nešto više o tome:

- Saška je iznela šok tvrdnje na račun Jovane i iz tog razloga će morati da odgovara. Ona je na jednom spornom snimku koji je postavljem na društvenoj mreži Tiktok, iznela laži, koje će morati da dokaže na sudu - priča za Alo! izvor blizak voditeljki.

- Jovana je neko ko uvek stoji iza svojih reči i dela, te tako očekuje da i druge poznate ličnosti urade isto - završava izvor za Alo!

