Predsednik SRS dr Vojislav Šešelj izneo je svoje argumente u prilog sumnji da je devojka M. Ž. ubijena na Filozofskom fakultetu.

"Prvo, kad pogledate ovaj prozor koji se otvara u leptir stilu, vidite da je to nepogodno, vrlo nepogodno za iskakanje kroz prozor u svrhu samoubistva. Toliko je to nepogodno i toliko se potencijalni samoubica mora namučiti da kroz to razmišljanje šta da radi može i da odustane od samoubistva. Ona je izbačena kroz taj prozor! - tvrdi Šešelj.

Kaže da, kada je devojka poginula, bilo bi žalosti za njom da je bila prisna sa ljudima koji su je izbacili kroz prozor.

"Bilo bi neke patnje, a kako su reaga njom? Rovali ti ljudi koji su bili sazbežali su se! Onaj jedan je čak bio u Boru nosilac liste na lokalnim izborima... Kakva je to reakcija? Kome je savest bila čista ostao bi tu, a neko bi plakao i čekali bi policiju, čekali bi da vide ishod... Možda bi preživela... Razumete? Reakcija svih prisutnih ljudi je potpuno neprirodna za slučaj samoubistva. Mislim da policija mora da obavi rekonstrukciju, pa da stručnjaci kažu kako je moguće skočiti kroz taj prozor - izjavio je lider radikala za TV Informer kod Staše Koprivice.