Folker Darko Lazić ostao je bez rođenog brata Dragana 11. marta, kada je poginuo u saobraćajnoj nesreći na putu Šabac-Valjevo. Mesec dana od smrti rođenog, pevač je smogao snage da uzme mikrofon u ruke i nastavi sa radom koji mu u ovim trenucina najviše pomaže uz podršku prijatelja i proodice.

I dok se Darko hrabro nosi sa nedostatkom i bolom zbog preranog odlaska, pevač je mnoge rastužio kada je objavio snimak iz svog doma.

Darko je pokazao da je u centralnom delu svoje kuće na zid okačio fotografiju pokojnog brata i to baš pored ikona.

- Dragi, moj anđele - napisao je kratko Darko Lazić uz emotikon slomljenog srca i belog goluba.

Podsetimo, Dragan Lazić je poginuo 11. marta u teškoj saobraćajnoj nezgodi, a Darko je jecajući tada rekao:

- Biću jako kratak, neću puno da pričam. Ne znam šta bih da vam kažem. Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželeo - rekao je folker jecajući.

