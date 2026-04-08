Darko Lazić je pre mesec dana izgubio brata Dragana Lazića koji je tragično poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Sa gubitkom se teško nosi, a najbliži mu pomažu da prebrodi bolne trenutke.

Tako je nedavno otputovao na Svetu Goru, sa kumom Andreanom Čekić je prvi put zapevao, a supruga Katarina je sada otkrila da je našla svoj način da mu pomogne.

Kako bi skrenuo misli Darko je otišao u teretanu kako bi i fizički i psihički osnažio sebe.

Sada je objavio fotografiju na kojoj trenira zajedno sa suprugom Kaćom.

Kaća je pozirala ispred ogledala, a u jednom trenutku Darko joj se pridružio s leđa te je pozirao sa njom pokazavši mišiće.

Ako je suditi po snimku, pevač je u sjajnoj formi i posvećeno radi na treningu snage, što je Kaća pokazala u narednom storiju, gde on diže šipku.U jednom trenutku kada je pokazao bicepse, Darko je poljubio u obraz Kaću, pokazavši time koliko je voli i poštuje, te da mu njena prisutnost čak i na treninzima prija.

BONUS VIDEO: